En attendant le test complet du jeu, je vous propose une petite vidéo maison de Sonic X Shadow Generations sur Nintendo Switch afin de pouvoir découvrir le jeu sur la console hybride.

Shadow the Hedgehog revient avec Sonic classique et moderne dans SONIC X SHADOW GENERATIONS, une nouvelle collection offrant deux expériences uniques ! Incarnez Shadow et découvrez ses nouvelles capacités attestant qu’il est l’unique être suprême ! Foncez à travers les niveaux marquants de sa vie, découvrez des secrets et déverrouillez des pouvoirs pour sauver le monde de Black Doom. SONIC X SHADOW GENERATIONS inclut un remaster complet du célèbre SONIC GENERATIONS, une aventure à travers le temps proposant des niveaux emblématiques en 3D et 2D retravaillés avec des graphismes améliorés et du contenu bonus.

Le retour de Shadow

Dans cette nouvelle histoire, Black Doom refait surface et menace encore de conquérir le monde. Shadow doit revivre son passé, affronter des souvenirs douloureux et débloquer des pouvoirs pour sauver le monde.

Shadow renaît

Maîtrisez les pouvoirs de Doom de Shadow pour vaincre vos ennemis et triompher de parcours ardus. Surfez sur l’eau, survolez les obstacles et arrêtez le temps avec le Chaos Control !

Un voyage à travers le temps et les dimensions

Retrouvez les niveaux emblématiques des aventures de Shadow et foncez à travers des niveaux en 3D et 2D distordus par Black Doom, tandis que Shadow tente de réparer le cours du temps et de déjouer ses projets diaboliques.

Un nouvel Espace blanc à explorer

Parcourez un univers inspiré par Sonic Frontiers. Avec ses nouveaux pouvoirs, Shadow pourra poursuivre son exploration et découvrir des secrets disséminés un peu partout !

Une aventure grisante à travers le temps

Le passé rencontre le présent dans SONIC GENERATIONS ! Le Dr. Eggman fait équipe avec sa version du passé et le mystérieux Time Eater ! Ils propulsent Sonic et ses amis à travers le temps afin d’effacer leurs défaites et réécrire l’histoire. À présent, les Sonic classique et moderne doivent s’unir pour vaincre ce trio et restaurer le cours du temps !

Le meilleur des deux mondes, remasterisé

Foncez à travers les niveaux emblématiques en 3D et 2D des jeux Sonic, sublimés par des graphismes améliorés et des cinématiques retravaillées.

Plus d’objets à collectionner, du contenu bonus et bien plus !

Sauvez les Chao cachés, atteignez le meilleur score au flipper dans Casino Night et retrouvez des visuels inédits, de la musique et plus encore au musée !