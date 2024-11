Les eShops européen, américain et japonais ont récemment publié de nombreuses fiches de jeux, permettant ainsi de faire le point sur les tailles que ces jeux occuperont sur la mémoire de vos Nintendo Switch. Note : 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, et Megabits ; le premier terme est en anglais, le deuxième en français, et le troisième, utilisé dans les deux langues, désigne une autre unité de mesure).

Mario & Luigi: Brothership – 9.9GB

Aery: Peace of Mind 2 – 6.4GB

River City Saga: Three Kingdoms Next – 3.1GB

Steam Prison: Beyond the Steam – 3.1GB

Shinjuku Soumei – 2.6GB

Idle Devils – 2.2GB

Bullet Runner – 2.0GB

Deserted – 1.6GB

Zero to Dance Hero – 1.5GB

Super Rolling Heroes Deluxe – 1.5GB

Drone World Tour: Flight Simulator – 1.5GB

Metal Slug Tactics – 1.4GB

Little Big Adventure – Twinsen’s Quest – 1.4GB

Sled Riders – 1.4GB

The Nightmare Journey – 1.1GB

Amedama – 1.1GB

Great God Grove – 964MB

Party Party Time 3 – 835MB

Pro Flight Simulator Deluxe – 726MB

Meowsterpiece Museum – 663MB

JankenUp – 410MB

Access Denied: Escape – 372MB

Sweet Survivors – 300MB

Dungeons of Dreadrock 2 – The Dead King’s Secret – 238MB

Candivity – 229MB

49 Keys – 216MB

Cat Clean Ocean – 212MB

Caveheart Legacy Of The Depths – 173MB

Fridge Escape – 173MB

Heaven Impact – 172MB

Irem Collection Volume 2 – 164MB

Draw li – 149MB

Santa’s Chimney Quest – 113MB

Divine Dynamo Flamefrit – 107MB

Snaky Snakes – 106MB

Time Walker: Dark World – 106MB

Spellagis – 90MB

Duck Run – 88MB

Symmetrical logic puzzles 1000 – 80MB

Survive Undead Rush – 68MB

Bamboo Retro Run – 66MB

Eggconsole Xak II PC-8801mkIISR – 56MB