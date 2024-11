Comme souvent avec la gamme de jeux EGGCONSOLE, une version émulée de Xak II PC-8801mkIISR sera disponible sur l’eShop cette semaine (le 7 novembre) pour 5,59 €.

Vous êtes Latok Kart; avec des coups d’épée (swing swords), et des coups de force(shoot force shots), vous vainquez les enemis de chaque tableau. Dans ce titre, votre personnage peut sauter, cela ajoute a la sensation de relief. La partie principale du jeu et la galerie (Gallery) sont celles de la version japonaise. Les menus et le manuel de jeu (How to play) sont en anglais.

Xak II: The Rising of the Redmoon est un RPG d’action-aventure développé par MicroCabin pour le PC-8801mkIISR, un ordinateur personnel japonais de la série PC-88 très populaire dans les années 80. Sorti en 1990, Xak II est la suite de Xak: The Art of Visual Stage et fait partie d’une série culte au Japon. Le jeu continue de suivre les aventures de Latok Kart, un jeune héros dans un monde de fantasy, au milieu de créatures mythiques, de puissantes forces magiques, et d’une quête héroïque.

L’histoire de Xak II se déroule juste après les événements du premier jeu. Le monde de Xak est divisé en plusieurs royaumes, chacun associé à des éléments comme le ciel, la terre et les ténèbres. Les dieux et les démons jouent un rôle majeur dans la mythologie du jeu, et Latok Kart, l’avatar du joueur, doit à nouveau affronter des forces malveillantes qui menacent de détruire l’équilibre de son monde. Dans Xak II, Latok est confronté à une nouvelle menace représentée par une force mystérieuse et sombre connue sous le nom de « Lune Rouge » (Redmoon). Ce mal ancien commence à ressurgir, et Latok doit chercher à comprendre et vaincre cette force pour éviter la destruction imminente de Xak.

Xak II conserve le style d’action-RPG du premier jeu, avec des combats en temps réel et une exploration en vue de dessus. Le gameplay est une combinaison d’action, d’exploration, et de progression RPG, ce qui signifie que le joueur peut améliorer les compétences et les armes de Latok au fur et à mesure qu’il progresse dans le jeu.

Combat

Le joueur contrôle Latok directement, et les combats se déroulent de manière dynamique. Contrairement à certains RPG traditionnels au tour par tour, Xak II adopte un système où le joueur doit esquiver, attaquer et bloquer en temps réel. Latok peut également utiliser de la magie pour combattre des ennemis plus puissants.

Exploration et Quêtes

Le jeu propose un monde semi-ouvert avec plusieurs régions et donjons que le joueur doit explorer. Des énigmes sont disséminées dans chaque zone, ajoutant une dimension de réflexion à l’aventure. La progression dépend de la résolution de ces puzzles et de la collecte d’objets clés, tout en combattant des monstres pour avancer dans le scénario.

Évolution du Personnage

Latok gagne de l’expérience et peut monter de niveau, renforçant ses compétences de combat. En parallèle, il peut trouver ou acheter des équipements et des armures plus puissants, ainsi que de nouvelles armes. Cela fait de Xak II un jeu où la gestion de l’équipement et des statistiques de personnage est essentielle pour surmonter les défis plus ardus.

Particularités Techniques du PC-8801mkIISR

Le PC-8801mkIISR, une machine de NEC, était doté de capacités sonores et graphiques impressionnantes pour l’époque, en particulier pour les jeux japonais. Ce modèle était très prisé par les développeurs pour son processeur graphique et ses capacités sonores, permettant une musique et des effets sonores plus immersifs. Xak II tire parti de ces fonctionnalités, avec une bande-son riche et des graphismes qui rivalisaient avec certains jeux de console de salon.