Le journaliste de jeux vidéo Tom Henderson a eu l’occasion de tester une version commerciale de LEGO Horizon Adventures, qui est visuellement superbe et regorge d’action comique.

Pour ceux qui se demandent combien de temps dure l’expérience globale, Henderson explique que LEGO Horizon Adventures est « relativement court » avec environ « six heures » pour finir l’histoire, et environ quinze heures pour ceux qui souhaitent tout compléter.

It’s probably about six hours for the story, 15ish (depending, of course) to platinum.

