Les petits et grands enfants s’amusent depuis bien longtemps déjà à retrouver des personnages et de petits objets cachés dans des scènes de plus en plus chargées. Les célèbres « Où est Charlie ? » ou la licence, plus récente, « Cherche et trouve », viennent appuyer nos dires, sans parler du florilège de jeux mobiles disponibles sur le sujet.

Chauffez vos mirettes, vous l’avez compris, il va falloir voir clair !

Ouvrez grand vos jolis yeux !

Si les jeux d’objets cachés vous font de l’œil (ah !), nul doute que vous connaissez déjà d’autres titres similaires. Plusieurs ont notamment été présentés sur NT et nous vous invitons à les retrouver ICI et ICI ou encore ICI.

Cet opus nous propose une plongée dans de multiples petits coins de paradis. Nous ne jugerons pas ces lieux idylliques, libre à chacun d’imaginer son paradis comme il l’entend. Sachez néanmoins que les environnements restent assez variés (chacun devrait y retrouver son petit coin de paradis à lui !) et, bien entendu, assez chargés ! Il y a du monde qui se presse devant la porte du paradis, et plus particulièrement des animaux ! En effet, ces derniers sont largement représentés, avec de nombreux lapins, chats, chiens et mêmes des axolotls !

Le titre s’ouvre sur plusieurs zones de recherches à déverrouiller (qui ne sont pas dans un ordre logique, nous en ignorons la raison !) ainsi que sur un éditeur de niveaux. Nous invitons les joueurs à prendre le temps de bien fouiner l’écran de sélection des niveaux (et notamment les petits flèches sur le côté de l’écran) : le nombre de scènes peut sembler anecdotique au démarrage. Il n’en est rien, plusieurs dizaines vous attendent ! Il est néanmoins nécessaire de les déverrouiller progressivement pour jouir de l’intégralité du titre.

Un jeu d’objets cachés est simple à prendre en main. Hidden in my Paradise ne fait pas exception à la règle : une petite palette d’objets et d’animaux est proposée dans une bande dédiée, dans la partie basse de l’écran. L’objectif principal consiste à tous les retrouver dans la scène en cours. Des bonbons, des branches, des petits pots, des fleurs, mais aussi des animaux en tout genre… les propositions sont variées. En revanche, nous avons rapidement été surpris (déçus ?) par le nombre restreint d’objets à retrouver pour chacune des scènes. Les habitués retrouveront l’ensemble en une poignée de minutes malgré quelques petites astuces des développeurs pour calfeutrer certains objets. En effet, il est parfois nécessaire d’ouvrir des coffres (qui rapportent quoiqu’il arrive des pièces, tout comme le fait de toucher une bestiole quelconque), ou encore de déplacer certains objets encombrants. Le curseur change de forme pour signifier au joueur qu’il est possible d’effectuer une action. Le joueur est aussi capable de voir au travers des arbres et des maisons, simplement en glissant dessus, afin d’y apercevoir tous les objets qui s’y cachent. Malin et plutôt pratique.

Les manipulations se font relativement facilement bien que certains objets soient un peu plus délicats à attraper : il suffit alors de zoomer pour gagner en précision.

En revanche, lors des déplacements de caméra, la bande d’objets à retrouver disparaît le temps de se stabiliser. Il aurait été plus agréable qu’elle soit fixe. Par ailleurs, les objets retrouvés ne disparaissent pas de la zone de jeu, ce qui peut occasionner quelques erreurs par la suite (avec la sélection du même objet plusieurs fois !).

S’il le souhaite, le joueur peut jouer sur la luminosité de l’environnement en cours : de jour comme de nuit, ou bien au crépuscule, certains objets sont légèrement plus visibles selon les situations. Par ailleurs, la mélodie est plus basse de nuit… ce qui peut s’avérer assez agréable puisque la bande son devient rapidement répétitive !

Les petits bonus

Hidden in my Paradise offre deux autres petits « challenges » : retrouver de charmantes fées et prendre des photos bien précises.

Les fées trahissent leur présence par quelques étoiles et scintillements. Il suffit alors de prendre l’objet d’où s’échappent ces petites lumières pour en faire sortir la fée. Le nombre de fées à retrouver dans chaque scène est visible en haut de l’écran. Petite précision : certaines fées se sont montrées passablement récalcitrantes à montrer le bout de leurs ailes malgré nos clics et nos déplacements.

Les photos demandent plus d’investissement du joueur. Ce dernier dispose d’un cliché qu’il doit reproduire, de prime abord à l’identique : des animaux au coin du feu, quelques bestioles sur un tourniquet. Voici pour exemple les premières photos attendues . Tout cela est très mignon. Avec le curseur, il suffit de déplacer / retourner les objets pour reproduire la scène. Bien entendu, une partie du challenge consiste en amont à retrouver tous les objets visibles sur la photo ! Le titre se veut peu punitif, ni même exigeant. En effet, nous avons tenté de porter tous les objets de la photo sans les mettre dans l’ordre : la réussite est venue à nous malgré la piètre qualité de notre cliché !

L’éditeur de niveaux

L’éditeur de niveaux est un atout incontestable pour ce genre de jeux : il permet de gonfler le contenu et la durée de vie du titre grâce à la conception de niveaux mais aussi de jouer à d’autres scènes grâces au talent (et à la patience !) des joueurs.

Que penser de cet éditeur ? Comme à l’accoutumée, il est certain que la création est plus facile avec une souris… mais force est de constater qu’il nous a semblé relativement aisé de concevoir un niveau, ainsi que tous ses bonus (fées et clichés). Certes, il va falloir y passer un certain temps mais la prise en main est plutôt réussie et ne peut être que saluée.

Le joueur débute sa création par le choix de son environnement (la forêt, la plage… ou même Halloween !). Sur le côté droit de l’écran se situe l’ensemble des objets à sa disposition, classés par thèmes. La végétation, les bâtiments, les animaux… bien entendu, plus les achats réalisés en amont ont été nombreux, plus le choix sera varié. En effet, des centaines de pièces sont à récolter dans les nombreuses scènes d’objets cachés du jeu. Celles-ci permettent dès lors l’achat d’objets pour l’éditeur de niveaux ou encore de tickets gacha ! Les joueurs qui souhaitent s’en remettre à la chance seront ravis ! Fun et original.

Petits et grands prendront plaisir à réaliser seuls ou ensemble de nouveaux niveaux qu’ils pourront ensuite proposer sur la toile. Petite coquille : lors de notre départ de l’éditeur, le titre nous demande si nous souhaitons économiser avant de quitter… sauvegarder peut être ?

Alors que Hidden in my Paradise est disponible depuis le 9 octobre dernier, nous avons eu la bonne surprise de constater la présence de quelques créations notables des joueurs. Il ne manque plus que la vôtre !

En revanche, contre toute attente, le mode tactile n’est pas fonctionnel…

Hidden in my Paradise est disponible sur l’eshop de la Nintendo Switch au prix de 10 euros environ.

Le saviez-vous ?

La toile regorge de petits jeux pour les plus jeunes, disponibles facilement et gratuitement. Le principe de retrouver des objets et des animaux est particulièrement représenté, avec de multiples fiches à imprimer chez soi. N’hésitez pas à en proposer aux plus jeunes pour partager un moment privilégié avec eux, tout en stimulant leur concentration !