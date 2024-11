Mars Survivor est un jeu de survie et d’action où l’aventure commence après une catastrophe d’astéroïdes. Le joueur se retrouve seul sur Mars avec pour mission de survivre dans des conditions extrêmes, de bâtir une base et de se défendre contre des vagues de créatures extraterrestres. Disponible depuis le 1er novembre 2024 sur le Nintendo eShop, ce jeu propose un mélange d’exploration, de gestion et de combat, adapté aux amateurs de survie et de stratégie en environnement hostile.

Le développeur est Estoty, un studio spécialisé dans des jeux accessibles et souvent axés sur l’action et la survie. Publié par QubicGames, Mars Survivor est l’une des dernières collaborations de ces deux entreprises.

Avant de commencer le test, nous tenons à préciser que le jeu ne propose aucune traduction française. Un niveau très basique en anglais est nécessaire pour y jouer.

Mission to Mars

Dans Mars Survivor, après une catastrophe d’astéroïdes, le joueur incarne un astronaute dont la fusée s’écrase sur Mars. Seul sur la planète rouge, il doit explorer cet environnement hostile pour survivre. L’objectif est de construire une base solide, d’explorer les environs pour récupérer des ressources vitales.

Comme leur précédent jeu, les développeurs proposent un gameplay similaire à leur titre My Little Universe.

Bien qu’assez dirigiste, l’aspect de construction guide peu à peu le joueur vers une base de plus en plus utile et agréable : chaque élément construit contribue à améliorer les chances de survie. On arrive donc à la routine.

Les combats sont automatiques. À chaque fois qu’un monstre arrive dans notre champ de vision, si on est immobile, le personnage tire tout seul. Le gameplay « combat » est donc aussi anecdotique qu’intéressant où l’on considère les vilains aliens comme de simples ressources à exploiter.

Robinson Crusoé sur Mars

Comme vous pouvez le voir sur les images, les graphismes sont minimalistes mais efficaces, créant une atmosphère oppressante et isolée sur Mars. Les paysages rouges et désertiques ainsi que les structures rudimentaires renforcent l’immersion et rappellent l’inconnu et la dangerosité de la planète.

Comme presque la totalité du jeu, la bande sonore de Mars Survivor est générique. Ce n’est pas nul, mais elle n’a aucune âme, rien n’en ressort vraiment. La musique aussi est assez discrète et change selon les événements en jeu. La durée de vie de cet opus varie en fonction du style de jeu et des objectifs personnels. Une première partie peut durer entre 6 et 10 heures.

Le gros souci dans tout ça, c’est que le jeu est disponible sur smartphone gratuitement. Même si le prix est assez doux sur Nintendo Switch, on grince quand même des dents en passant à la caisse. On notera qu’il est sans pub sur la console hybride et c’est le seul changement que propose ce portage. En mode portable, le jeu propose un gameplay proche du jeu mobile où on déplace juste son personnage avec le doigt et dès qu’il a une ressource à portée, il la farme tout seul.