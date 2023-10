Il y a quelques mois, nous vous proposions le test du titre simpliste, mais très addictif « Dig Deep » (un test que vous pouvez retrouver ICI). Il était alors question d’un petit pantin doté d’une grande énergie pour creuser toujours plus profond… eh bien, devinez quoi… ce petit pantin revient pour de nouvelles aventures, nettement plus variées ! Cette fois-ci, ses ambitions sont bien plus approfondies (quoique) puisqu’il souhaite partir à l’aventure au gré de nombreuses planètes, avec chacune d’entre elles ses petites facéties. Que la conquête interplanétaire commence !

Développé par Estoty et édité par Saygames, My Little Universe plonge sans ménagement le joueur dans le vif du sujet. En effet, après avoir sélectionné la bonne langue pour le jeu (c’est toujours plus agréable !) ainsi que le look de notre fétiche petit pantin (unique pour le moment), nous atterrissons sur une planète précaire qui se limite à quelques lopins de terre représentés par des hexagones collés les uns aux autres. Rapidement, notre excursion sur ce territoire débute par la prise en main d’une hache : le titre nous propose une action automatique ou bien de conserver notre liberté d’action. Pour profiter pleinement du jeu, nous décidons de garder notre libre arbitre. Les tâches sont déjà assez restreintes… gardons le loisir de les effectuer nous-mêmes !

Notre hache en main, nous allons de ce pas récolter du bois en nous plaçant directement à proximité d’un arbre, rapidement réduit en morceaux. Comme nous l’indique ce petit tutoriel, il convient dès lors de se placer sur un petit carré cerclé de blanc afin de pouvoir troquer quelques morceaux de bois contre une base de fusée. D’autres brisures de bois s’amoncellent dans notre inventaire et deviennent indispensables pour construire de nouveaux hexagones que nous pouvons emprunter dès lors, à la découverte des quelques ressources sur cette petite planète de démarrage. Nous récupérons bientôt la pioche, nécessaire pour la récolte du minerai. Rapidement, toutes les ressources nécessaires au redémarrage de la fusée sont récoltées, et nous voilà repartis ! Ou plutôt, nous voilà officiellement partis pour la véritable aventure puisque cette petite escapade n’était qu’une simple entrée en matière pour nous permettre de prendre en main le titre.

L’exploration pour les nuls

Cette prise en main est particulièrement accessible et repose toujours sur les mêmes actions, quel que soit l’outil utilisé. Que vous brandissiez votre hache, la pioche, ou votre épée pour mettre en pièces les ennemis, il suffit de se placer à proximité de votre cible et de matraquer le bouton Y. Tous les outils disposent d’une capacité spéciale qui leur permettent d’être plus performants encore. Pour ce faire, il suffit de maintenir le bouton B appuyé : une fois votre outil prêt, le coup sera plus puissant. Ainsi, les larges monticules de minerais, par exemple, seront particulièrement affectés et votre inventaire largement rempli une fois le puissant coup de pioche engagé.

Au fil de votre avancée sur l’île, les découvertes s’enchainent, avec notamment une amélioration des outils (moyennant des ressources). Les coups menés à l’épée deviennent bien plus efficaces après cela… les ennemis seront en effet de plus en plus nombreux, et de plus en plus féroces. La barre de vie de ces derniers est visible en rouge tandis que la vôtre est verte. Le Game Over n’est pas foncièrement punitif… bien qu’il soit tout de même synonyme d’un retour à zéro de vos compétences personnelles. En effet, alors que vous fracassez tout ce qui fait l’île (mais la repousse est très rapide, rassurez-vous !), y compris les ennemis, votre niveau d’expérience, visible sur le côté droit de l’écran, grandit progressivement. Une fois le prochain niveau atteint, le joueur dispose d’un choix entre trois compétences distinctes : une meilleure vitesse de déplacement, une frappe plus puissante de la hache, davantage de points de vie, etc. Plus vous gagnez en niveaux, plus vous additionnez ces compétences (jusqu’à une certaine limite, choisissez-les donc bien !). Le Game Over remet donc le compteur à zéro et oblige le joueur à reprendre toute la graduation de son expérience… avec d’autres compétences à sélectionner selon ses préférences. En revanche, les ressources et les niveaux des outils mais aussi de votre santé sont conservés.

La partie se résume ainsi principalement à récolter des ressources encore et encore… et encore, et encore. Néanmoins, de nombreuses surprises sont à découvrir, et rendent alors la partie nettement plus intéressante qu’elle n’y paraît de prime abord.

Petit pantin conquérant…

Petit pantin ne se restreint pas à une seule planète… là est l’une de ses nombreuses ambitions ! De nombreux portails sont en effet disséminés et permettent de rejoindre différentes zones, y compris d’autres planètes ! Ces petits et grands voyages permettent de récolter de nouvelles ressources, de se confronter à d’imposants boss, mais aussi de récolter des ressources un peu plus précieuses encore…

Au fil des voyages interplanétaires, les ressources à gérer seront d’autant plus nombreuses et que chacune des escales sera synonyme de découvertes. Quelques otages à libérer, des environnements plus ou moins hostiles (oh, les marais empoisonnés nous ont un chouya enquiquiné !), mais aussi des zones enflammées (ça brûle !), des voyages en bateau… nous avons été agréablement surpris !

Si vous farfouillez bien la planète sur laquelle vous avez posé votre petit pantin, ce dernier pourrait bien changer de look moyennant les conditions nécessaires. Cela ne va pas vous changer grand-chose, mais nous sommes toujours heureux de changer un peu !

Petit bonus : il est possible de jouer à plusieurs en local sur le titre, ce qui permet de gagner toujours plus facilement, et plus rapidement encore, des ressources. Il est fort à parier que vous parveniez sans mal à attirer quelques amis autour de vous tant le concept s’avère addictif !

… qui vous emmène avec lui ?

À l’ouverture du titre, nous avons eu quelques frayeurs… qui n’étaient pas fondées puisque les heures se sont accumulées sans crier gare ! L’addiction est belle et bien présente : il est si facile de réussir à ses fins qu’il est difficile de lâcher le titre. La frustration n’existe pas : il suffit d’être patient et persévérant !

Nous avons tout de même noté quelques ralentissements au sein du titre au fil de la progression. Petit pantin semblait parfois assez mou, assez lent (compétences mises à part).

Une interrogation subsiste : n’avons-nous pas ici un jeu mobile ?…

Dans les faits, le confort de la Nintendo Switch est réel (avec notamment l’absence de publicité !), et même si les graphismes sont d’une très grande simplicité, ils s’avèrent être propres et agréables et l’univers reposant et si simpliste est d’une parfaite cohérence.

Néanmoins, le titre est disponible gratuitement sur mobile, tandis qu’il est proposé à près de 15 euros sur l’eShop de la Nintendo Switch. Quinze euros… !

Le saviez-vous ?

My Little Universe a d’ores et déjà séduit de nombreux joueurs par son aspect terriblement addictif. À tel point qu’il existe désormais un Wiki dédié avec de nombreuses informations sur les planètes, sur les ressources, mais aussi sur les ennemis disponibles. Par ICI !

Conclusion 6.3 /10 My Little Universe est un titre terriblement addictif qui ravira les joueurs qui aiment gagner en toute simplicité. Le titre a déjà conquis de nombreux joueurs... : il suffit simplement de se laisser porter par la partie pour avancer sans grand détour. Pourtant, le jeu ne manque pas de surprises, de découvertes au fil des planètes qui fourmillent de ressources. La redondance des tâches est poussée à son paroxysme : le joueur fait indéniablement la même chose ! Les graphismes sont du même acabit : particulièrement simpliste. Et pourtant, ça fonctionne... nous avons envie d'aller fouiner dans les moindres recoins des planètes ! Quelques ralentissements sont à noter. Néanmoins, le plus gros défaut du titre (pour celles et ceux qui ont conscience du style de jeu) repose assurément sur son tarif : proposé gratuitement sur mobile, comptez une quinzaine d'euros sur Nintendo Switch (certes, il n'y a pas de pub) ! LES PLUS Terriblement addictif.

Terriblement addictif. De multiples planètes, avec de nombreuses ressources à découvrir.

De multiples planètes, avec de nombreuses ressources à découvrir. Des surprises, des boss, des coffres, des voyages...

Des surprises, des boss, des coffres, des voyages... Très facile à prendre en main !

Très facile à prendre en main ! Des graphismes cohérents avec l'univers du titre : très simples.

Des graphismes cohérents avec l'univers du titre : très simples. Mode multijoueur en local disponible (jusqu'à 4 joueurs en local).

Mode multijoueur en local disponible (jusqu'à 4 joueurs en local). Le titre est disponible en français contrairement à l'information présente sur la fiche du jeu (lors de la rédaction de notre test) qui ne précise que la langue anglaise. LES MOINS Très grande redondance des tâches.

Très grande redondance des tâches. Tout cela sent fortement le jeu mobile...

Tout cela sent fortement le jeu mobile... … disponible gratuitement sur mobile, à 15 euros sur l'eShop !

