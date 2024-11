C’est le grand retour de Romance of the Three Kingdoms avec ce remake du 8ème opus sur Nintendo Switch. Il nous replonge dans la saga des Trois Royaumes, un classique de Koei Tecmo, offrant aux joueurs habitués de la série (si si, on vous assure, ça existe chez nous) et aux nouveaux venus un aperçu de la Chine ancienne, marquée par des intrigues politiques, des batailles stratégiques et une richesse narrative inspirée par le célèbre roman chinois.

Attention, le jeu est uniquement en anglais, et un anglais assez soutenu. Le jeu est, de plus, très technique et demande énormément de lecture, avec des dialogues à double sens. Un très bon niveau en anglais est nécessaire pour en profiter, et être bilingue est indispensable pour comprendre une grosse partie du gameplay.

Plongée au cœur des Trois Royaumes

Romance of the Three Kingdoms 8 sorti en 2001 sur PlayStation 2 et PC, était reconnu comme étant le jeu le plus abouti de la franchise, grâce à de gros changements : de nouvelles mécaniques de gestion des personnages, des options de personnalisation des armées et de multiples scénarios inspirés du roman classique chinois, L’Histoire des Trois Royaumes.

L’intrigue suit les événements importants de la mythologie du IIème et IIIème siècles, où l’Empire Han se désintègre et voit naître trois royaumes – Wei, Shu, et Wu – chacun guidé par des leaders charismatiques : Cao Cao, Liu Bei, et Sun Quan.

La narration, bien que basée sur des faits, tirera vers une version romancée et dramatique, avec les trahisons, alliances et conflits de cette période qui ne sont pas forcément « historiquement » vrais. Néanmoins, elle reste très intéressante et complète, mais peut paraître dense pour ceux qui ne sont pas familiers de cette période.

Romance of the Three Kingdoms 8 Remake réussit donc son pari d’introduire les joueurs à cette épopée avec des segments narratifs captivants. Cependant, pour les néophytes, l’absence de traduction rend le tout très difficile à suivre, ce qui est un gros point faible pour le public francophone.

L’OST très riche du jeu est composée principalement de morceaux inspirés de la musique traditionnelle chinoise, avec des instruments tels que le pipa (luth chinois), le guzheng (cithare chinoise), et la flûte en bambou. Lors des batailles, la musique devient plus dynamique et dramatique. Dans les phases de gestion, l’OST se fait plus calme et contemplative, aidant les joueurs à se concentrer sur la diplomatie, la gestion des villes, et les autres aspects stratégiques. Dans l’ensemble, on se retrouve avec une OST qui est l’un des points forts du jeu tout en étant discrète mais efficace.

Une stratégie profonde mais complexe

Romance of the Three Kingdoms 8 est avant tout un jeu de stratégie complexe, et le remake reprend cette approche avec fidélité. Le gameplay tourne autour de la gestion des ressources, de la diplomatie et des batailles militaires. Vous avez le choix entre incarner un dirigeant de royaume ou un officier, chacun ayant des responsabilités et des pouvoirs différents. Cette mécanique offre une belle rejouabilité, car chaque campagne peut être abordée de différentes manières.

Néanmoins, la profondeur stratégique du jeu peut aussi le rendre difficile d’accès pour les débutants. La complexité des menus et la gestion des ressources, combinées aux choix diplomatiques et militaires, peuvent parfois donner l’impression que le jeu est réservé aux connaisseurs de la série. De plus, on peut trouver le rythme un peu lent, surtout en comparaison avec des jeux de stratégie plus modernes qui offrent des options de jeu rapide.

En tant que dirigeant, vous devez gérer vos villes, en augmentant leurs ressources (comme la nourriture, l’or, les armes) et leur population. Chaque ville est un point stratégique, et son développement est crucial pour soutenir une armée puissante. Il faudra donc jongler dans les menus et dialogues entre gestion du commerce, agriculture, consolidation des fortifications et le recrutement et formation des troupes.

La diplomatie joue un rôle central dans Romance of the Three Kingdoms 8, en particulier dans la gestion des alliances et des rivalités. On devra donc alterner cette fois avec les mariages diplomatiques, les alliances et pactes à coup d’espionnage et de trahison.

Lors des batailles, il faudra surtout gérer le positionnement des troupes, crucial sur un champ de bataille. Les unités peuvent bénéficier d’un terrain favorable ou d’une meilleure organisation, permettant des embuscades ou des attaques en formation.

Chaque officier a des compétences spéciales et un niveau d’expérience qui peuvent influencer le cours de la bataille. Certains officiers possèdent des talents uniques qui peuvent être décisifs, comme l’utilisation de stratégies de feu ou des tactiques de harcèlement.

Le moral des troupes est important pour leur performance. Des soldats avec un bon moral se battent plus efficacement, tandis que des troupes démoralisées peuvent se replier ou se rendre.

Durée de vie au-delà de la raison

Le jeu bénéficie d’une durée de vie colossale. Avec des dizaines de personnages historiques, des scénarios variés et des options de personnalisation, Romance of the Three Kingdoms 8 Remake est conçu pour être joué de multiples fois. Le potentiel semble énorme pour les amoureux du genre, même trop.

Chaque partie peut prendre des dizaines d’heures, surtout si l’on choisit de suivre l’histoire de chaque royaume ou d’explorer les diverses intrigues entre les officiers. Ce jeu est idéal pour les amateurs de stratégie qui recherchent une expérience à long terme. Cependant, cette durée de vie pourrait aussi décourager les joueurs occasionnels qui cherchent une expérience plus concise.

Un des grands points négatifs de ce remake est l’absence de traduction française, une omission frustrante pour les francophones. Compte tenu de la densité de l’histoire, des dialogues et des choix stratégiques, jouer en anglais (ou dans d’autres langues disponibles) pourrait rebuter les joueurs qui ne maîtrisent pas bien ces langues. Cette barrière linguistique limite l’accessibilité du jeu et nuit à l’immersion des joueurs francophones, un point regrettable pour un titre aussi axé sur la narration et la compréhension des subtilités politiques.

A noter que plusieurs scénarios bonus sont déblocables via des succès in-game qui sont, heureusement, dévoilés dès le menu principal. De quoi orienter vos parties afin de découvrir de nouvelles aventures. Autres informations importantes, lors de votre première partie, l’ordinateur vous aide à choisir votre rôle, votre difficulté et vous guide pas à pas sur les premières heures de jeu. Une aide bienvenue, surtout pour les néophytes.

Une mise à jour réussie

Le passage à la Nintendo Switch a permis au jeu de moderniser la partie graphique. Les graphismes du remake sont bien plus détaillés que dans le jeu original, avec des modèles de personnages en HD (et qui bougent même un peu) et des cartes de bataille plus dynamiques. Cependant les textures et les animations restent modestes par rapport aux standards actuels des consoles de salon.

En termes de gameplay, Koei Tecmo a intégré plusieurs ajustements pour rendre l’expérience plus fluide. Les menus sont plus ergonomiques, avec une interface modernisée, ce qui facilite la gestion des armées et la navigation entre les différentes options. Certaines mécaniques de jeu ont été révisées, notamment les alliances et la diplomatie, pour offrir une expérience plus équilibrée et dynamique. Cependant, l’esprit du jeu reste fidèle à l’original : aucune modification drastique n’a été faite, ce qui pourrait décevoir ceux qui espéraient une réinvention plus ambitieuse.

Le remake inclut également des scénarios et des personnages supplémentaires non présents dans la version originale, ce qui ravira les fans en quête de nouveaux défis et de contenu inédit. Ces ajouts enrichissent le lore et renforcent la variété des campagnes, mais ils n’apportent pas de bouleversements majeurs au gameplay de base. Pour les fans hardcore, il y a un scénario bonus Liu Bei’s Three Tacticians. Vous pouvez y accéder en sélectionnant New Game, Scenarios puis « Liu Bei’s Three Tacticians. »

En janvier de l’an 209 après Jésus-Christ, Liu Bei prend le contrôle de la northern Jing Province (province nord de Jing) suite à la mort de Liu Biao, et trois stratèges (Zhuge Liang, Pang Tong et Xu Shu) rejoignent les rangs de Liu Bei.

Le jeu est disponible sur l’eShop et officiellement en boutique même si introuvable à l’heure actuelle.