Que faire quand l’horreur vous poursuit de génération en génération ? Que faire quand la menace communiste est à vos portes et que vous vous retrouvez acculé ? Que faire quand des phénomènes étranges se produisent dans votre maison, de la cave au grenier ? Appeler SOS Fantômes ? Non, prendre votre courage à deux mains et affronter votre destin !

La peur du Péril Rouge

Si The Beast Inside vient de sortir sur Switch en ce début du mois de novembre 2024, il est sorti sur PC en octobre 2019 et sur les autres consoles trois ans plus tard, mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Réalisé par un petit studio polonais, ce jeu est un jeu d’aventure survival-horror qui se déroule dans et autour d’une maison reculée dans les bois mais avec une particularité : le jeu se déroule sur deux époques distinctes, alternant selon les chapitres. Le joueur aura entre les mains la destinée d’Adam, qui vit en 1979, en pleine guerre froide et qui est un espion chargé de surveiller les Russes. Lorsqu’il se trouve en 1864, le joueur incarne Nicolas, un rescapé de la guerre civile américaine en proie à des phénomènes bizarres dans sa maison.

Sans spoiler le jeu qui apporte son lot de surprises, on peut quand même dire que l’histoire oscille entre espionnage, aventures, maison hantée, horreur avec des environnements que l’on redécouvre d’une époque à l’autre. Tel bâtiment tout frais construit en 1864 n’est plus qu’un tas de ruines en 1979, cela donne parfois un sentiment étrange de déjà-vu, concept très malin de la part de développeurs. Le jeu se déroule en vue à la première personne dans des paysages du nord des États-Unis : une grande maison en bois typique, des forêts, une mine… Les lieux sont plutôt réussis graphiquement et le game design est très bon, on se perd rarement si on fait bien attention aux signes plus ou moins visibles qui balisent les trajets.

La peur de la Sécession

The Beast Inside propose un gameplay basé sur de l’exploration, de la recherche d’objets et des énigmes à résoudre, surtout au début de l’aventure. Ces énigmes vont de retrouver un objet dans une pièce, un fusible pour rétablir le courant par exemple, à faire fonctionner une machine Enigma (la machine nazie à encrypter et décrypter des messages pendant la Seconde Guerre mondiale) pour décoder des messages chiffrés. Et très vite dans l’aventure, des ennemis apparaissent à combattre avec un revolver ou un appareil à détecter l’énergie quantique selon l’époque dans laquelle on se trouve.

Il faut aussi gérer son inventaire, surtout en 1864 où il faut surveiller son stock d’allumettes et d’alcool à brûler pour sa lampe à huile. Chaque fois qu’il faut effectuer une action ou aller quelque part, le jeu est bien balisé pour nous permettre de toujours trouver la mission à effectuer sans perdre trop de temps à tourner dans les lieux. Un petit bémol quand même en ce qui concerne la maniabilité. Quand on s’approche d’un meuble et qu’on veut ouvrir un tiroir, il est parfois difficile de viser le bon tiroir et une main en surbrillance apparaît quand on peut utiliser la main mais elle disparait au moindre petit mouvement de stick. Rien de bien grave, mais c’est parfois un peu frustrant.

Le jeu propose aussi des QTE à certains moments où il faut réagir vite. En cas d’échec, il arrive que notre personnage meure et on se retrouve au dernier point de sauvegarde automatique (il n’y a pas de sauvegarde à la carte). Parfois ces points de sauvegarde sont bien placés, mais parfois on se retrouve un peu loin en arrière et il faut refaire tout un passage pour se retrouver là où l’on est mort. Le jeu propose aussi un certain nombre de cinématiques qui permettent de bien suivre l’intrigue, mais qu’il est possible de passer si on le souhaite en pressant une touche. Attention pour les âmes sensibles, certaines d’entre elles sont assez explicites en termes de gore.

Pour terminer, The Beast Inside propose une bande-son très en adéquation avec l’aventure. Les musiques ne prennent jamais le dessus sur le jeu mais au contraire l’accompagnent très bien. Les bruitages sont tout aussi réussis. Les voix en anglais sont bien dans le ton et les sous-titres en français permettent de bien comprendre l’histoire.

The Beast Inside est disponible sur l’eShop au prix de vingt-cinq euros environ.