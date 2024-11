Deux ans après sa sortie sur PC et PlayStation, Stray débarque enfin sur Nintendo Switch ! Le jeu français (développé par BlueTwelve Studio), notamment nommé au Game Award du meilleur jeu, nous faisait incarner un mignon petit chat perdu dans une ville futuriste. Que nous donne cette version Nintendo Switch, disponible le 19 novembre 2024 au prix de vingt-huit euros sur l’eShop ?

Moi vouloir être chat

Stray est un jeu d’aventure dans lequel nous incarnons un chat. Alors que nous gambadons avec d’autres félins, nous trébuchons et tombons loin de nos comparses. Même si notre personnage ne parle pas, nous comprenons qu’il souhaite retourner tout en haut avec ses amis.

Nous atterrissons dans une ville souterraine un peu étrange, qui abrite des robots humanoïdes. Nous faisons aussi la rencontre de B-12, un drone possédant une personnalité propre et capable de nous traduire le langage des robots.

Ensemble, nous allons découvrir un univers futuriste, dans lequel les robots sont condamnés à vivre reclus et loin de la nature et où des créatures menacent leur sécurité. Comment remonter en haut et retrouver le soleil ? Que passe-t-il dans cet étrange univers ? Pendant son voyage, notre mignon petit chat va découvrir énormément de choses sur le monde qui l’entoure.

Stray est un jeu d’aventure qui tire énormément sur le platformer. Comme notre protagoniste est un félin, nous pouvons sauter haut, loin, et atteindre des zones humainement impossibles.

Nous pouvons grimper sur les tuyaux et monter de plateforme en plateforme afin d’atteindre les plus hauts bâtiments. Nous pouvons aussi, grâce à notre petite taille, nous faufiler dans des lieux étroits comme des bouches d’aération.

Nous savons aussi miauler, griffer les murs, mais aussi nous prélasser langoureusement sur les coussins et autres endroits douillets.

Le gameplay de Stray est très accessible, n’importe qui pourra prendre le jeu en main et s’amuser. Nous aurons globalement plusieurs quêtes à réaliser dans plusieurs parties du monde afin d’arriver au bout de l’aventure.

En termes de gameplay, nous allons avoir énormément de phases de platformer où notre animal va devoir chercher des objets, rencontrer des personnes ou accéder à des zones difficiles d’accès.

Un jeu parfait pour les amoureux des félins

Nous alternerons avec de nombreuses énigmes où notre mignon compagnon devra utiliser ses méninges afin de distraire un robot, trouver un code de coffre-fort ou encore déplacer des objets pour trouver quelque chose caché.

Stray propose aussi des phases d’infiltration où nous devrons esquiver des robots patrouilleurs, ainsi que des phases d’action où nous courrons en esquivant les bestioles qui nous attaquent.

Pour compléter cet inventaire varié, nous aurons aussi des quêtes annexes qui nous demanderont par exemple de trouver des fleurs, des partitions, ou alors de récupérer des « fragments » de souvenir.

Le gameplay de Stray est intéressant, notamment grâce à son protagoniste. Les développeurs ont réussi à créer assez fidèlement les mouvements des chats et il y a un vrai plaisir à chaque déplacement de notre boule de poil.

Les amateurs des félins et d’aventures contemplatives seront heureux. Le jeu n’est pas trop compliqué, n’est pas vraiment punitif avec ses checkpoints disséminés çà et là, et Stray permet de passer de beaux moments sur de courtes sessions.

Un univers visuel maîtrisé

Nous apprécions l’univers et le récit déployés en toile de fond qui réussit à proposer un monde post-apocalyptique qui, structurellement, est maîtrisé. Nous avons une narration visuelle de qualité avec des personnages attachants.

Les complétionnistes et les perfectionnistes apprécieront les objets dissimulés un peu partout et les quêtes annexes qui allongent de quelques heures la durée de vie.

Stray pourra aussi dans un autre sens frustrer. Le jeu ne guide pas beaucoup le joueur et est en même temps très dirigiste. Il faudra aller à un point A pour avancer dans l’aventure mais trouver ce point A sera souvent plus compliqué que la quête qui s’ensuit.

Les énigmes sont parfois assez peu réfléchies et nous aurions aimé, à titre personnel, avoir des défis qui reposent sur les capacités félines de notre personnage. Il y a des passages réussis où nous devons par exemple gratter contre la porte, faire tomber des objets d’un coup de patte, mais la plupart du temps, nous devons réaliser des actions assez… humaines (comme mémoriser des chiffres !) pour avancer dans le récit.

Ce manque d’immersion peut frustrer, tout comme le manque d’indications général qui nous laisse très souvent perdus sur la carte. Nous avons parfois été déçus car certaines plateformes normalement accessibles pour notre chat ne l’étaient pas (des plateformes à distance raisonnable).

Pour conclure sur les points plus « négatifs », le downgrade sur Nintendo Switch impacte fortement l’expérience. Le jeu est parfaitement jouable, mais dans un univers aussi contemplatif que celui de Stray, avoir des paysages parfois pixelisés où notre chat en gros plan qui semble flou sont des éléments qui gâchent le plaisir.

Un downgrade qui peut frustrer

Les graphismes restent assez « agréables » pour les joueurs casuals qui prendront un plaisir certain sur leur Nintendo Switch. Par rapport à ce qu’on peut voir sur certains portages, Stray est dans la moyenne.

Nous conseillons tout de même de faire l’expérience sur une autre plateforme que la Nintendo Switch si possible.

La durée de vie en ligne droite est assez courte pour le prix de quasiment trente euros. Vous en aurez pour quatre heures, voire six à huit si vous cherchez tous les souvenirs et les objets.

La bande-son, elle, est qualitative. Elle guide parfaitement le joueur et est capable aussi de dynamiser l’expérience quand il le faut.

Nous vous joignons quelques vidéos du gameplay du jeu que nous avons réalisées. Sachez que vous pouvez trouver l’intégralité du jeu sur notre YouTube si vous voulez vous renseigner (sans commentaire).