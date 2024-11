Aspyr a annoncé que Legacy of Kain: Soul Reaver 1 et 2 Remastered arrivera sur Switch le 10 décembre 2024. Les joueurs réclament le retour de ces jeux depuis des années, et il semble qu’ils mettent maintenant leur argent au service de leur enthousiasme. Selon Lars Wingefors, PDG d’Embracer Group, les précommandes de cette collection « sont nettement supérieures aux attentes jusqu’à présent. »

Legacy of Kain: Soul Reaver 1 et 2 Remastered inclut :

Legacy of Kain: Soul Reaver

Legacy of Kain: Soul Reaver 2

Découvrez une narration légendaire

Des siècles après avoir été trahi et exécuté par votre ancien maître, Kain, vous ressuscitez et vous lancez dans une quête implacable de vengeance.

Maniez les pouvoirs d’un spectre

Éliminez vos anciens frères vampires grâce à vos griffes, des rafales d’énergie télékinétique et la lame spectrale élémentaire. Devenez plus puissant en dévorant les âmes de vos ennemis.

Alternez entre les dimensions

Le Dieu Ancien vous a accordé la capacité de passer entre les royaumes spectral et matériel. Parcourez ces dimensions pour résoudre des énigmes, révéler de nouveaux chemins et vaincre vos adversaires.