Qu’il est bon le temps du printemps, avec des jardins florissants, des bourgeons naissants ainsi que parfois des nains de jardin qui traînent devant les maisons ! Eh bien ces nains, ou plutôt ces gnomes, nous les incarnons dans Ecognomix. Est-ce que ce jeu sent bon les fleurs ? C’est ce que nous allons voir.

Des gnomes avides de trésors

Il était une fois un vieux gnome qui se baladait dans la forêt régulièrement. Un jour, il trouva un livre gardé par un terrible monstre : une poule ! Le gnome voulait terriblement savoir ce qu’il y avait dans ce livre alors il livra une bataille acharnée avec le terrible gallinacé. Il réussit à le vaincre au péril de sa vie, mais perdit un œil. Avec celui restant, il entreprit de regarder en détail le précieux ouvrage. Et surprise ! Il y est indiqué l’emplacement d’un trésor, enfoui dans les tréfonds de la Terre. C’est donc décidé : le gnome va s’établir ici afin d’explorer les grottes alentour dans l’espoir d’obtenir le trésor du livre.

L’histoire ici n’est évidemment qu’un prétexte pour donner un objectif au joueur (et donc au personnage). Pas besoin donc d’épiloguer plus longtemps sur ce point.

Roguelite et construction

Manette en main, le jeu se joue en deux phases : la phase d’exploration des grottes et la phase de construction du village gnome. La phase de construction et de production de ressources dans le village est simple mais efficace. Avec les éléments récoltés dans les grottes, nous allons pouvoir construire des bâtiments qui nous permettront de produire de nouvelles ressources, elles-mêmes nécessaires pour obtenir des améliorations pour nos explorations. Il n’y a vraiment pas de prise de tête dans cette phase.

Le principal intérêt du village gnome repose dans le déblocage d’éléments qui seront disponibles pour les explorations. Ces éléments sont de nouveaux types de gnomes et de nouvelles améliorations.

Maintenant, passons à la partie la plus intéressante du jeu : la phase d’exploration des grottes. Dans le village gnome, il existe trois grottes à explorer, l’une après l’autre. Au fond de chaque grotte repose un monstre qu’il faudra vaincre. Mais pour l’atteindre, il faudra prouver notre valeur ! Pour cela, nous pourrons recruter des gnomes avec des compétences diverses et variées réparties dans deux catégories : ceux qui récoltent du bois et ceux qui récoltent de la nourriture. Le bois sert à recruter des gnomes tandis que la nourriture sert à nourrir des … chauves-souris. Eh oui ! Plus on s’enfonce en profondeur dans une grotte et plus il y a de chauves-souris. Celles-ci viendront à chaque tour chercher de la nourriture. Mais si le stock de nourriture est à sec, ce sont les gnomes la nourriture ! Et cela forcera notre groupe d’expédition à rebrousser chemin rapidement, signifiant la fin de notre exploration.

Concernant le gameplay, nous sommes sur du tour par tour. Nous recrutons et plaçons nos gnomes et lorsque nous sommes satisfaits, nous pouvons les laisser travailler pour un tour. Chaque tour est composé de sept actions. Ainsi, un gnome bûcheron pourra récolter sept ressources de bois par tour, par exemple. Mais attention, nos gnomes pourront subir des dégâts également alors il faudra bien choisir leur position.

Pour résumer, nous avons beaucoup aimé la phase d’exploration en mode Roguelite alors que la phase de construction du village a beaucoup moins d’intérêt. De plus, le gameplay arrive à évoluer en fonction des nouvelles grottes qui contiennent de nouveaux ennemis. Cela nous oblige à nous adapter au fur et à mesure de notre avancée dans le jeu.

C’est mignon

La réalisation de Ecognomix est sympathique. Les graphismes sont plutôt mignons même si nous n’en prenons pas plein les yeux non plus. L’ambiance sonore est du même acabit : simple mais correcte. Enfin, à l’heure où nous écrivons ces lignes, Ecognomix est au prix de 20€ sur le Nintendo eShop. Cela nous semble correct pour un jeu à la durée de vie d’environ une quinzaine d’heures.