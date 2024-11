Maximum Entertainment, en collaboration avec Cloudco Entertainment, a annoncé aujourd’hui que Les Bisounours : Libérez la Magie – un jeu vidéo basé sur la populaire émission de télévision – sera lancé sur les consoles PlayStation®5, PlayStation®4 et Nintendo Switch™ le 27 mars 2025.

Jouez aux côtés de Toucâlin, Toudodo, Toubisou et de tous vos ours préférés de Bisouville, en explorant plus de 200 niveaux à travers des mini-jeux uniques. Obtenez le pouvoir des étoiles pour éliminer les nuages d’orage du Silver Lining, rencontrez les amusants Jardinous et atteignez la fin de la route magique pour une surprise excitante. Les Bisounours : Libérez la Magie propose une variété de mini-jeux à thème inspirés des jeux d’arcade classiques, et au fur et à mesure que vous progressez, vous gagnez de jolis autocollants. Essayez de tous les collectionner !

« Nous sommes impatients d’amener les incontournables Bisounours sur consoles », a déclaré Shane Bierwith, responsable de l’édition chez Maximum Entertainment. « Les Bisounours : Libérez la Magie embrasse la nostalgie attachante de la franchise Bisounours, tout en offrant des heures d’aventures familiales. »

« Les Bisounours ont fait rêver les fans de toutes les générations, et nous sommes ravis d’offrir le même plaisir aux plus jeunes joueurs du monde entier », a déclaré Philippe Cohen, PDG de Maximum Entertainment.

« Les Bisounours : Libérez la magie est une véritable expansion de l’univers des Bisounours, invitant les joueurs à découvrir un monde rempli d’imagination, de positivité et de travail d’équipe », a déclaré Ian Lambur, vice-président exécutif, stratégie de contenu, coproductions, distribution mondiale et numérique chez Cloudco Entertainment. « Nous sommes ravis d’offrir aux fans une aventure interactive qui non seulement capture le cœur de la série originale, mais ajoute également de nouvelles couches d’exploration et de découverte qui résonnent avec les joueurs d’aujourd’hui ».

Les Bisounours : Libérez la Magie sera également disponible au format physique sur PlayStation®5 et Nintendo Switch™ dans toutes vos boutiques préférées dès le 27 mars. Les précommandes sont désormais ouvertes.

Les Bisounours : Libérez la Magie sera disponible sur PlayStation®5, PlayStation®4 et Nintendo Switch™ le 27 mars 2025.