Square Enix lancera FANTASIAN Neo Dimension sur Nintendo Switch le 5 décembre 2024, avec une version physique prévue pour le Japon. En prévision de cette sortie, l’éditeur a dévoilé la jaquette réversible de la version physique japonaise, mettant en avant un superbe artwork.

Comme certains le savent, une grande partie des décors de FANTASIAN a été créée à partir de modèles réels. Ces dioramas ont été minutieusement fabriqués à la main avant d’être scannés pour être intégrés au jeu en tant qu’arrière-plans et autres éléments visuels. Dans la vidéo publiée aujourd’hui, on peut admirer l’amour du détail, le soin incroyable et l’attention qui ont été apportés à la création de ce monde. FANTASIAN Neo Dimension propose une version améliorée du jeu, avec de nouvelles fonctionnalités :

Doublages en anglais et en japonais. Mais pas de Français !

! Un niveau de difficulté supplémentaire, offrant une expérience adaptée à tous les types de joueurs.

Vous incarnez Leo, un héros en quête de ses souvenirs, qui doit résoudre le mystère d’une étrange infection mécanique menaçant de détruire son monde. Découvrez une revisite originale du système de combat au tour par tour, enrichi de mécaniques uniques et de combats stratégiques qui bousculent les codes classiques du RPG. Explorez un univers multidimensionnel prenant vie grâce à plus de 150 dioramas faits à la main, véritables œuvres d’art servant de décor à cette aventure inoubliable.

Dragon Quest III HD-2D Remake a eu droit à une sortie physique sur Nintendo Switch partout dans le monde. Mais la version physique japonaise propose aussi un petit quelque chose qui la rend bien plus spéciale que celle proposée ailleurs. Comme le montre l’image ci-dessus, la version physique japonaise inclut une jaquette réversible. Cette jaquette rend hommage à la couverture originale du jeu sur Famicom. À l’inverse, pour les versions en dehors du Japon, on ne trouve qu’un simple fond blanc accompagné de quelques mentions légales.