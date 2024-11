Bob L’éponge™: Patrick L’Étoile de Mer est sorti le 4 octobre 2024 sur l’eShop pour 39,99 €. Il a été développé par PHL Collective et édité par Outright Games. C’est le premier épisode où Patrick est le protagoniste principal, sans Bob l’éponge. Bien que Patrick ait déjà été un personnage jouable dans de nombreux jeux de Bob l’éponge, il n’avait jamais eu son propre jeu.

PHL Collective est un studio de développement de jeux vidéo basé à Philadelphie, en Pennsylvanie. Fondé en 2013, le studio développe des jeux pour diverses plateformes, dont PC, VR, Nintendo Switch, PS5, etc. Jusqu’à présent, ils ont principalement travaillé sur des jeux sous licence, tels que Star Wars Episode I et DC League of Super-Pets: The Adventures of Krypto and Ace.

Outright Games est un éditeur de jeux vidéo britannique fondé en 2016 par Terry Malham et ses enfants, Terry Malham-Wallis et Stephanie Malham. L’entreprise a son siège à Londres et des bureaux à Madrid. Ils sont spécialisés dans la création de jeux basés sur des franchises familiales et amicales, disponibles sur des plateformes telles que Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC.

Les deux entreprises collaborent régulièrement, ayant travaillé ensemble sur cinq jeux, tous basés sur des licences célèbres telles que Ben 10, Bob l’éponge, DC, et La famille Addams.

Foutre le boxon dans Bikini Bottom

Patrick n’a pas vraiment une histoire digne de mention, mais il y a tout de même une fin. À l’instar de Goat Simulator, la physique s’applique à presque tout ce que vous rencontrez, avec quelques exceptions. Patrick peut roter, s’endormir, sauter, attraper un objet, le lancer, l’utiliser ou le manger, selon ce que c’est. Patrick peut tenir un objet dans sa main droite et un autre dans sa main gauche. En mode sommeil, Patrick peut seulement rouler au sol, parfois même plus vite que la normale. L’amusement réside dans la possibilité de tenir un objet dans chaque main, ce qui peut mener à des effets totalement absurdes. Par exemple, tenir une méduse agitée dans une main et une fusée dans l’autre vous propulsera à toute vitesse, bien que de manière incontrôlable, rendant l’expérience amusante.

De nombreuses quêtes seront proposées par des personnages bien connus de Bikini Bottom, tels que Sandy, Mr. Krabs, Bob l’éponge, et bien d’autres. Chacun proposera des missions spécifiques, comme nettoyer un lieu ou préparer des crabes croustillants. Toutes ces quêtes contribuent à la réalisation d’exploits, une liste exhaustive de tâches à accomplir pour obtenir des dollars ensablés. Cela permettra de débloquer des tenues pour Patrick, atteindre le seuil requis pour la quête finale et réaliser le 100 % du jeu. Les exploits sont également liés aux lieux explorés, par exemple, récupérer un tableau de Carlos pour le jeter dans la décharge, ce qui validera un exploit. Patrick est facile à contrôler et offre une expérience fluide la plupart du temps. Les missions peuvent sembler répétitives, mais elles sont amusantes et relativement simples à réaliser, bien qu’un peu lassantes à la longue. Il n’y a pas de véritable enjeu, si ce n’est le plaisir de faire n’importe quoi dans ce grand bac à sable, au sens propre comme au figuré.

Vous ne le saurez même pas que vous avez déjà fini le jeu

Si vous cherchez un objectif précis, il n’y en a pas vraiment, à part une « petite » fin où il faudra obtenir 999 dollars ensablés pour relever le défi final, mais cela se termine rapidement. « Finir le jeu » est un terme relatif, car après les crédits, vous êtes immédiatement renvoyé dans le jeu pour continuer à jouer. Le 100 % consiste simplement à terminer tous les exploits, toutes les missions proposées par les lieux d’intérêt et par tous les PNJ. Il ne faut que 2h30 pour terminer le jeu de base et environ 8 à 10 heures pour atteindre le 100 %, bien qu’il soit possible de le finir plus rapidement. C’est court, pourtant le prix de 39,99 € peut sembler élevé, surtout si vous vous contentez du strict minimum.

Bob l’éponge en musique

Les musiques rappellent celles de la série Bob l’éponge. Si vous ne le saviez pas, les musiques de la série sont généralement composées avec un ukulélé, un accordéon, une guitare et des percussions, ce qui leur confère un thème maritime et loufoque. La musique est agréable et s’inspire directement de la série télévisée. C’est bien, sans être extraordinaire ; au moins, cela évite la monotonie. Le sound design est également bien travaillé, avec une variété de sons représentant différentes actions, ce qui est plutôt réussi. Vous le remarquerez probablement sans vous arrêter pour le noter.

Évidemment, le jeu est doublé, mais malheureusement, il n’y a que les voix de la version originale (VO), qui reprend les voix officielles de la série.

Une belle représentation de Bikini Bottom, mais les graphismes ne suivent pas

Le jeu a l’apparence d’un titre Wii U en HD. Ce n’est pas particulièrement laid, mais cela donne une impression de désuétude sur Nintendo Switch. Heureusement, cela permet au jeu de bien tourner et la distance d’affichage est correcte. Les animations sont basiques, sans grand-chose à signaler.

Les paysages représentent très bien Bikini Bottom, avec chaque lieu important fidèlement recréé. Même des moments mémorables de la série sont référencés, que ce soit à travers des exploits ou dans le décor.

Bob L’éponge™: Patrick L’Étoile de Mer est disponible en physique comme sur l’eShop au prix de presque quarante euros.