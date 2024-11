En attendant le test complet du jeu, je vous propose une petite vidéo maison de My Sims Collection cosy sur Nintendo Switch afin de pouvoir découvrir le jeu sur la console hybride.

Faites-vous d’adorables amis et découvrez des aventures créatives à travers les rééditions rétro de deux jeux irrésistibles dans MySims™ : Collection cosy. Utilisez votre imagination pour reconstruire une ville dans MySims™ et aidez un adorable royaume magique à devenir encore meilleur dans MySims™ Kingdom. Venez profiter des histoires à découvrir, des lieux à explorer et des nombreux personnages aux fortes personnalités que vous allez rencontrer.

Redécouvrez le charme de deux jeux MySims™ classiques, désormais disponibles sur Nintendo Switch™. Les personnages les plus appréciés des fans vous attendent et ont besoin de votre aide ! Il ne manque qu’une seule chose à ces jeux : votre touche créative ! Il est temps de créer les mondes les plus mignons que vous puissiez imaginer.

Vivez deux histoires charmantes — Détendez-vous avec ces doux contes de créativité et de découverte. Explorez deux mondes pleins de mystères à résoudre, de lieux à débloquer et d’habitants excentriques à aider.

Personnalisez d’adorables Sims et décorez leurs mondes — Créez d’adorables Sims et personnalisez les mondes qui les entourent ! Débloquez des vêtements ainsi que des options de construction en terminant différentes tâches et découvrez la multitude d’options que ces deux jeux proposent.

Faites-vous des amis tout au long du chemin — Rencontrez des personnages drôles et amicaux à la personnalité renversante ! Certains vous accompagneront tout au long de votre aventure, tandis que vous en rencontrerez d’autres en jouant et en explorant les lieux. Aidez-les à faire preuve de créativité et ils vous inspireront. Vous ne construisez pas seulement des maisons, mais aussi des communautés avec des habitants aussi adorables que mémorables !