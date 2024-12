Les eShops européen, américain et japonais ont récemment publié de nombreuses fiches de jeux, permettant ainsi de faire le point sur les tailles que ces jeux occuperont sur la mémoire de vos Nintendo Switch. Note : 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, et Megabits ; le premier terme est en anglais, le deuxième en français, et le troisième, utilisé dans les deux langues, désigne une autre unité de mesure).

Love Too Easily – 5.0GB

Azura’s Crystals – 3.5GB

Stella of the End – 3.3GB

Leif’s Adventure: Netherworld Hero – 2.5GB

Diesel Legacy: The Brazen Age – 2.2GB

Winter Games Collection – 2.2GB

Smoots Summer Games II – 1.9GB

Uncle Chop’s Rocket Shop – 1.8GB

Real Boxing 2: Remastered – 1.5GB

Rascal’s Escape – 1.5GB

Dinosaur RPG: Dino Survival Simulator Survivor – 1.4GB

Dog Man: Mission Impawsible – 1.3GB

Savant: Ascent Remix – 1.2GB

Mythwrecked: Ambrosia Island – 1.2GB

Maki: Paw of Fury – 1.2GB

MasterChef: Learn to Cook – 1.1GB

Paw Paw Destiny – 1.1GB

Cowboy Duel: Red Wild West Massacre – 1.1GB

Timore Narhelma – 1.0GB

Aquatic Life: Fish Simulator RPG – 954MB

Pet Kawaii Shop – 928MB

Fighter Aces: Sky Dominance – 880MB

Smile Simulation – 804MB

I am an Air Traffic Controller Airport Hero Centrair 20th Anniversary – 672MB

Hidden Cats in Santa’s Realm – 644MB

Game Empire Tycoon: Dealer Simulator – 622MB

Border Police: Contraband Simulator 2024 – 620MB

Sugar Tanks Arena – 617MB

Sports Supermarket – 529MB

Heaven Seeker: The Savior of This Cruel World – 523MB

Dirt Bike Extreme 3D – 507MB

Santa’s Christmas Adventure – 498MB

RollerCoaster Tycoon Classic – 418MB

Meow Moments: Celebrating Renewal & Romance – 392MB

The Escape Room Chronicles ep3:The Southern Resort – 386MB

Victory Heat Rally – 358MB

Cats VS Dogs Military Mission – 342MB

The Escape Room Chronicles ep1:The Mysterious KumaDonald’s – 314MB

The Escape Room Chronicles ep2:The Old School Building – 313MB

Trio Adventures – 303MB

Sky Aces: WWII Air Combat – 269MB

Zumba Royal Marble Shooter Mania – 232MB

Kaimyou Maker – 221MB

Riki 8Bit Game Collection – 218MB

Neon Beats – 218MB

Pampas & Selene – 199MB

World War II City Rebirth Tycoon – 174MB

Spot The Difference: Classic Finding Puzzle – 134MB

Westild’s Law – 94MB

Heian City Story – 80MB

Snowman Story – 68MB

Monkey Kong In New-York – 62MB

Super Spy Raccoon – 59MB

Farm – 54MB

Gunlocked – 49MB

Eggconsole Riglas PC-8801 – 38MB