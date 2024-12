On s’en souvient même plus, mais Vigor est arrivé sur Nintendo Switch en juillet 2020, offrant plus de 4 ans d’action intense aux joueurs. Malheureusement, cette aventure touchera à sa fin en 2025.

Bohemia Interactive a publié une vidéo annonçant que le support de Vigor sur Switch prendra fin au cours de l’année 2025, avec une date précise qui sera communiquée dans les semaines à venir. Cette décision a été prise en raison des limitations techniques de la Switch, qui freinent le développement du jeu sur d’autres plateformes.

La vidéo mentionne plusieurs aspects liés à cette fin de support, notamment la fermeture de la boutique en jeu et d’autres changements. Une compensation sera proposée aux joueurs Switch dans certaines conditions.

Vigor est un jeu de tir multijoueur free-to-play axé sur la collecte et la survie. Explorez des paysages nordiques dans les « Rencontres », choisissez votre style de jeu – pillard furtif ou tireur mortel – et construisez votre abri à partir des ressources récupérées pour débloquer de nouvelles fonctionnalités. Essayez également les modes Shootout (combat rapide en solo) ou Elimination (batailles tactiques en équipe 5v5).