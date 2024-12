Non non non, et non. Nous n’allons en aucun cas vous parler de la fortune de DiCaprio dans ce test. Une fortune n’en reste pas moins un petit pactole à protéger et même les plus petites bestioles tiennent à leur monticule d’or. Et vous, comment réagiriez-vous si toute votre richesse vous était volée ?

Leo’s Fortune est un titre bien connu des joueurs puisqu’il a d’abord fait parler de lui sur mobiles avant de débarquer sur PS4 et Xbox One en 2015. L’aventure repose sur les péripéties de Leopold, une charmante et duveteuse boule de poils, ornée d’une imposante moustache. Sa fortune lui a été volée et le voilà bien agacé face à ce larcin important. Prêt à gravir tous les monts et les montagnes de ce monde, il part à l’aventure retrouver son trésor et surtout le voleur !

Qui a volé, a volé, a volé…

Après une courte séquence faisant office d’introduction, le joueur prend le contrôle de la boule de poils. Leo’s Fortune est organisé sous plusieurs actes, eux-mêmes divisés en niveaux. La réussite totale (mais non obligatoire) d’un niveau repose sur plusieurs critères : récolter toutes les pièces, ne jamais mourir (ahaha, courage !), le tout le plus rapidement possible. Le premier objectif , tout de même, reste d’atteindre la fin du niveau, ce qui demande la plupart du temps de recommencer encore et encore malgré un retour à la vie juste en amont de la difficulté rencontrée. Et des difficultés… le titre n’en manque pas !

… la fortune de Leopold !

Leopold, Leo pour les intimes, va être amené à traverser toutes sortes d’épreuves afin d’espérer retrouver sa fortune. La maîtrise parfaite de la boule de poils est indispensable : elle n’est capable que de sauter, de ralentir sa chute (en se gonflant), ou encore de l’accélérer (en se dégonflant !). Sur le papier, tout ceci est donc très simple. Dans les faits, la prise en main est globalement bonne, mais certains passages se montrent fastidieux, avec la nécessité de recommencer encore et encore pour parvenir à dépasser l’épreuve. Un niveau nous a demandé pas moins de 125 tentatives pour y parvenir… cela ne peut dès lors que mettre en avant quelques calibrages imparfaits du titre, avec principalement un passage tortueux qu’il est nécessaire de passer à la milliseconde près. Cela se fait… mais le Die and Retry porte bien son nom ! Réussir tous les niveaux sans perdre une vie devient un tour de force respectable auquel vous ne songerez probablement que dans un second temps, après avoir terminé une première fois le titre. Cela ne devrait pas prendre trop d’heures puisque, malheureusement, Leo’s Fortune est assez maigre en contenu. Comptez trois heures environ pour découvrir qui se cache derrière le vol. Si le dénouement nous a séduit, nous sommes restés sur notre fin sur la façon dont se clôture le dernier niveau…

En sus de la plateforme, les énigmes apportent un soupçon de réflexion au titre. Il faudra parfois réfléchir aux bonnes positions de certaines pièces, avec notamment des caisses volumineuses à déplacer. L’ensemble reste très simple et accessible. Il ne s’agit pas de véritable casse-tête mais de simples petites réflexions.

Quelques engrenages sont disponibles au cours de certains niveaux. Parfois, ils sont visibles, parfois non… Les trouver mais aussi les atteindre redonne un petit élan au contenu du titre. Le plus long reste indéniablement de récolter toutes les étoiles du titres (l’une pour les pièces, la seconde pour réussir à finir le niveau sans perdre de vie, et la troisième pour le temps record). Grâce à ces petites étoiles, quelques niveaux bonus se déverrouillent… Nous n’en dirons pas plus, mais ils ont le méritent d’être présents et d’être assez funs !

T’es beau Leo !

Leo’s Fortune est un joli titre. Certes, il ne peut guère rivaliser de nos jours avec des chefs-d’œuvres tels que Ori mais il n’en demeure pas moins une aventure agréable à regarder, avec un jeu de profondeur et de lumière intéressant. Les petites séquences animées sont mignonnes et confèrent une atmosphère assez singulière au titre, comme si nous étions dans une salle de cinéma. Enfin, les bruitages au cours de la partie donnent un peu plus d’humanité à la petite boule de poils qui semble soulagée d’avoir survécu à toutes ces péripéties ! Ces dernières sont néanmoins un peu trop répétitives, voire même prévisibles.

Leo’s Fortune est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de 7 euros environ.

Qu’en dites-vous ?

Ne trouvez-vous pas que ce Leopold ressemble tout particulièrement à un membre de la communauté des Fluffings… ?!