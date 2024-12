Le développeur Aggro Crab Games a publié une mise à jour pour améliorer les performances sur la console hybride de Nintendo, espérant résoudre certains de ces soucis au passage.

Cette dernière mise à jour porte le jeu sur Switch à la version 1.0.103.9 et se concentre principalement sur les performances. Dans un message publié sur BlueSky, le développeur a indiqué que « l’ensemble du jeu a été considérablement optimisé », avec des améliorations du framerate dans « presque toutes les circonstances ». En plus de cela, une multitude de correctifs de bugs et d’ajustements d’équilibrage ont été inclus. Si les problèmes de performances vous avaient rebuté au départ, c’est peut-être le moment idéal pour vous replonger dans l’aventure.

Another Crab’s Treasure Ver. 1.0.103.9 (Publié le 3 décembre 2024)

Optimisation

C’est enfin prêt ! Toutes les zones du jeu ont été grandement optimisées, avec des améliorations du framerate dans presque toutes les situations. Cela inclut : Réduction de la géométrie rendue. Ajustements des shaders et des effets de brouillard. Optimisation du code de gameplay.

Toutes les zones du jeu ont été grandement optimisées, avec des améliorations du framerate dans presque toutes les situations. Cela inclut : Une attention particulière a été apportée aux zones qui souffraient particulièrement de faibles performances et affectaient négativement l’expérience des joueurs.

Merci pour votre patience, cela a pris du temps, mais c’est enfin là !

Correctifs de bugs

Réintégration d’un grand nombre de PNJ manquants qui devaient être présents dans le jeu (surtout dans les zones de fin de jeu).

Résolution d’un problème où tuer un poisson-globe bleu faisait mystérieusement planter le jeu pour certains utilisateurs.

Correction de certaines situations où les cristaux d’Umami pouvaient être augmentés en redémarrant le jeu.

Correction d’un problème où l’interface utilisateur des carapaces ne se mettait pas à jour après un changement de langue.

Correction d’un exploit permettant de placer un leurre sur des régénérateurs d’Umami pour restaurer l’Umami à l’infini.

Résolution de problèmes visuels et physiques liés au Cube Felix.

Correction d’un problème où la fumée causait la téléportation de Pagurus.

Correction d’un problème rare où Kril pouvait rester bloqué dans l’attaque de saisie de Heikea, nécessitant un redémarrage.

Correction d’un problème où Kril subissait des dégâts infligés par des ennemis attaquant un leurre.

Résolution de blocages rares des commandes liés au Marteau de ferraille.

Correction d’un problème où l’effet Fortification pouvait durer éternellement après l’expiration de l’effet visuel.

Résolution d’un problème où le boss final pouvait tomber en dehors de son arène.

Correction d’un problème mineur où tuer un boss à distance avec le pistolet empêchait l’icône de mort d’apparaître sur la carte.

Correction d’un problème où la charge du marteau pouvait parfois projeter Kril à grande vitesse.

Prévention d’un blocage à la fin du jeu causé par une carapace sortant des limites.

Résolution d’un bug de chargement infini causé par certaines carapaces sur le cadavre du joueur.

Correction d’un problème où il était possible de grimper sur le dos du Consortium après sa mort.

Correction d’un problème où le mouvement rapide de Topoda lors de sa tempête de sable projetait le joueur en l’air.

Correction d’un problème où certains costumes restaient complètement noirs après avoir été souillés.

Correction d’un problème où l’auto-réparation soignait Kril au-delà de son maximum de points de vie.

Résolution d’un problème où retirer le pistolet le faisait disparaître du menu de collection des carapaces.

Correction d’un problème où Kril restait coincé dans une animation d’escalade en quittant une surface grimpable.

Correction d’un problème où la destruction du marteau faisait que les statistiques de DEF ne respectaient pas la carapace équipée.

Résolution d’un problème où Kril continuait à rouler après avoir été électrocuté.

Prévention des effets des attaques « boîtes à vent » (comme l’aspiration du Frogfish) sur le joueur pendant une escalade.

Correction d’un problème où se faire attraper en escaladant perturbait la physique de l’ennemi.

Résolution d’un problème où Inkerton dans Flotsam Vale pouvait être interactif avant de vous tendre une embuscade.

Correction d’un problème où frapper un ennemi pouvait provoquer un blocage rare avec des particules de coups infinies.

Le téléport punch de Mantis devrait être plus cohérent.

Résolution d’un problème où un ennemi colossal de fin de jeu ne libérait pas Kril après une saisie.

Correction d’un problème où le marteau attaquait comme la fourche standard après une cinématique.

Correction de multiples effets sonores et dialogues absents lors du combat contre Voltai.

Amélioration de la collision de la caméra, surtout lors de l’utilisation de Dispatch.

Correction d’une balise italique mal tapée dans toutes les langues sauf l’anglais.

Améliorations diverses des traductions russes, y compris une correction pour un homard mal genré dans Slacktide.

L’auto-réparation ne peut plus restaurer la santé des carapaces réduite par des auto-dégâts (comme Munch et Twinkle).

Suppression de l’accès aux paramètres d’assistance depuis l’écran titre, car ces paramètres sont spécifiques à chaque fichier de sauvegarde.

Résolution de multiples problèmes de progression liés à la mort ou au repos juste avant la séquence de mise en marche du bateau.

Correction d’un problème où la combinaison munch + kintsugi faisait sauter Kril de manière anormale.

Résolution d’un bug où l’accumulation de statut pouvait devenir négative en équipant des passagers clandestins dépassant 100 % de résistance au statut.

Correction d’un problème où certains textes en espace mondial (comme les déclencheurs d’afflictions) n’apparaissaient pas dans certaines langues.

Correction d’un problème où les griffes à bulles de Firth restaient actives si vous utilisiez Wave Breaker au bon moment.

Résolution de problèmes où des boss comme Topoda n’affichaient pas le symbole de péril lorsqu’ils attaquaient à distance.

Correction d’un problème où les invites de texte de Wave Breaker ne mettaient pas à jour leur disposition correctement.

Résolution d’un problème où les poissons-globes restaient à terre après une rupture de posture.

Correction d’un problème où l’intelligence artificielle de Topoda se brisait si la fumée était utilisée contre lui pendant sa phase de tempête de sable.

Résolution d’un problème où Topoda pouvait envoyer Kril sous la carte avec son punch de mante.

Correction d’un problème où Magista pouvait frapper Kril avec une hitbox fantôme après sa rotation.

Ajustements d’équilibrage

Nerf du marteau : ajout d’un tiers de seconde supplémentaire avant que la première attaque du marteau puisse être annulée.

: ajout d’un tiers de seconde supplémentaire avant que la première attaque du marteau puisse être annulée. Bande élastique (Rubber Band) : désormais, réduit seulement de moitié les dégâts électriques et supprime complètement l’étourdissement électrique.

: désormais, réduit seulement de moitié les dégâts électriques et supprime complètement l’étourdissement électrique. Attaque en chaîne de foudre du Stunpounder : les dégâts sont réduits de 90 → 75 .

: les dégâts sont réduits de . Rayon de l’attaque en chaîne de foudre du Stunpounder : réduit de 25 % , diminuant ainsi le risque de doubles coups.

: réduit de , diminuant ainsi le risque de doubles coups. Grande attaque de foudre du Stunpounder : remplacée par un anneau électrique qui peut être sauté, mais avec une animation de préparation plus rapide.

: remplacée par un anneau électrique qui peut être sauté, mais avec une animation de préparation plus rapide. Stunpounder et Voltai : les dégâts de l’anneau électrique augmentés de 40 → 60 .

: les dégâts de l’anneau électrique augmentés de . Poids de la Plume de poisson-globe (Puffer Quill) : réduit de 3 → 2 .

: réduit de . Clou rouillé+ (Rusty Nail+) : ajusté à 6 ATK, -5 MSG , requis 8 RES .

: ajusté à , requis . Piège Bobbit (Bobbit Trap) : temps d’immobilisation réduit pour les boss et les ennemis très grands. Temps d’immobilisation supplémentaire pour l’amélioration de niveau 3 également réduit.

: temps d’immobilisation réduit pour les boss et les ennemis très grands. Santé de Praya Dubia : augmentée de 3000 → 7000 .

: augmentée de . Praya Dubia : dégâts du laser orbital réduits de 95 → 70 .

: dégâts du laser orbital réduits de . Dégâts de base du coup de poing Mantis (Mantis Punch) : réduits de 250 → 220 .

: réduits de . Plume de poisson-globe (Puffer Quill) : malus de DEF réduit à -10 .

: malus de réduit à . Durée d’invincibilité après avoir changé de carapace : réduite de 0,5 seconde .

: réduite de . Plume de poisson-globe (Puffer Quill) : bonus d’ ATK réduit de +10 → +5 .

: bonus d’ réduit de . Épée large unique Rangoon : ne réapparaît plus dans l’Expired Grove.

: ne réapparaît plus dans l’Expired Grove. « Another Chance » : accorde désormais un court moment d’invincibilité.

: accorde désormais un court moment d’invincibilité. Poids du Passager clandestin (Sea Cucumber) : réduit de 6 → 5 .

: réduit de . Certain boss tentaculaire en fin de jeu : sa santé a été augmentée de 14 %.

Nouvelles fonctionnalités

Vous pouvez désormais déplacer et zoomer la carte dans le menu des lieux. Admirez les superbes illustrations !

Kril peut maintenant utiliser des adaptations sans fourchette. Parfait pour les speedrunners !

Niveaux et localisations