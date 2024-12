Il y a des concepts de jeux, qui nous font dire : « ah bah tiens, c’est étrange qu’on ne l’ait pas eu plus tôt ». Funko Fusion nous plonge dans un univers où la célèbre marque de figurines Funko Pop prend vie dans une aventure dynamique et nostalgique. C’est le premier jeu console basé sur ces figurines à grosses têtes archi-populaire.

C’est quelqu’un qui m’a dit

Conçu par 10:10 Games, dont c’est le premier jeu, Funko Fusion s’inspire largement des jeux de la série LEGO en proposant un mélange d’action, d’exploration et de résolutions de puzzles. Avec une multitude de franchises iconiques intégrées, telles Jurassic World, Retour vers le futur, Les Dents de la mer, The Thing, Chucky, Battlestar Galactica, Hot Fuzz, The Umbrella Academy, Five Nights at Freddy’s, Masters of the Universe, le jeu s’adresse autant aux collectionneurs qu’aux amateurs de gaming familial.

Sans surprise, l’intrigue de cet énorme crossover reste simple : la couronne de Freddy Funko a été dérobée par son rival maléfique, Eddy. En explorant divers mondes, vous découvrez des cinématiques révélant l’origine d’Eddy et sa quête de domination. Bien que le scénario soit assez basique, il est rehaussé par l’humour slapstick et les références culturelles aux franchises intégrées. Nous ne sommes pas du tout fans de la touche humoristique proposée, mais elle est proche de celle disponible dans les jeux LEGO et ravira sûrement ceux qui l’aiment.

Votre mission principale est de récupérer des fragments d’une couronne volée, éparpillés à travers différents mondes, afin de restaurer l’équilibre dans l’univers Funko. Chaque niveau propose des objectifs variés et adaptés aux mondes visités, mêlant combats, exploration et énigmes. Le jeu propose également de nombreux caméos et niveaux cachés qui raviront les amateurs d’Easter eggs.

Différence de point de vue

Le level design s’inspire fortement des jeux LEGO dans sa construction des niveaux, avec des personnages dotés de capacités spécifiques à leur univers d’origine. Cependant chaque personnage propose une vue TPS et surtout une arme à feu en plus du corps-à-corps. Vous alternez entre combat, exploration et résolution d’énigmes. Bien que les mécaniques soient accessibles et amusantes, la difficulté initiale a été revue à la baisse récemment dans un patch sur consoles, de base sur cette version Switch, rendant le jeu plus accueillant pour les jeunes joueurs.

Sur Nintendo Switch, les commandes sont fluides et intuitives, bien adaptées à la console. Toutefois, des soucis techniques tels que des bugs de progression ou des collisions mal gérées ont parfois nécessité le redémarrage des niveaux. Espérons un patch rapide pour ces petits soucis. Le jeu s’adapte bien aux Joy-Con ou à la manette Pro. Les commandes restent simples et intuitives, en ligne avec le public ciblé par le jeu. Le mode portable offre une expérience confortable, même si certaines icônes ou textes peuvent paraître un peu petits sur l’écran de la console. Comme toujours, le jeu est beaucoup plus beau sur OLED.

La Switch en flou artistique ?

Les visuels de Funko Fusion sont une réussite. Fidèles à l’esthétique des figurines, les modèles des personnages et des environnements sont soigneusement conçus pour refléter les univers des franchises. Les mondes spécifiques, comme ceux de Jurassic World ou The Thing, offrent des décors variés et bien réalisés, capturant l’essence de chaque licence. Toutefois, quelques bugs graphiques et ralentissements peuvent être observés, notamment dans des scènes chargées, bien que des correctifs aient été déployés pour améliorer l’expérience.

Sur Nintendo Switch, Funko Fusion s’adapte pour fonctionner dans un environnement techniquement moins puissant que ce que peut proposer les autres plateformes. Les graphismes restent fidèles à l’esthétique « Funko Pop », avec des modèles soignés et des animations fluides. Cependant, pour maintenir une expérience stable, le jeu a subi une réduction notable de résolution, particulièrement en mode portable. Cela affecte légèrement la netteté des environnements et surtout des textures, mais la direction artistique parvient à compenser cette limitation. Sauf au moment de choisir son personnage jouable, où le flou est proche de l’intolérable.

Le jeu propose la même expérience que sur les autres plateformes, mais le mode multijoueur en ligne, introduit tardivement via des mises à jour ailleurs, n’est pas encore disponible sur nos consoles. L’absence de fonctionnalités comme le cross-play, et surtout un mode local, sont aberrantes.

Une version Switch acceptable

Les performances sont globalement stables, bien que certaines zones très chargées ou des séquences d’action intenses puissent provoquer de rares baisses de framerate. Ces problèmes sont plus présents en mode portable qu’en mode docké. La version Switch de Funko Fusion offre donc une adaptation honnête mais pas optimale, les concessions sur la résolution et la fluidité peuvent faire grincer les dents. Si vous pouvez le faire sur d’autres plateformes, la question se pose.

On notera aussi les nombreuses options d’accessibilité proposées de base dans le jeu, du mode daltonien à l’aide à la visée, tout semble réuni pour que chacun puisse profiter de l’expérience.

Le jeu propose environ 10 à 15 heures pour compléter l’histoire principale, avec une vingtaine d’heures supplémentaires pour dénicher tous les secrets et personnages cachés. A noter de nombreux DLCs sont disponibles sur les autres versions, et malgré leurs prix plutôt importants, ils rallongent la durée de vie du soft. Pour le moment, ils ne sont pas disponible sur Nintendo Switch (ou on n’a pas trouvé où).

La bande-son s’appuie sur les thèmes iconiques des univers représentés, renforçant l’immersion. Cependant, le choix de ne pas inclure de dialogues parlés et de s’appuyer sur des sons comiques rend l’ensemble un peu cheap.

Funko Fusion est disponible sur l’eShop comme en boutique.