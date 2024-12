Aujourd’hui, Serenity Forge et Team Salvato ont annoncé que Doki Doki Literature Club a franchi l’incroyable cap des 30 millions de joueurs à travers le monde.

Zhenghua Yang, fondateur de Serenity Forge, a déclaré :

« L’accueil réservé à Doki Doki Literature Club Plus depuis 2021 continue de nous émerveiller, et nous sommes extrêmement reconnaissants envers la communauté fidèle du jeu, qui nous accompagne depuis tant d’années. Atteindre 30 millions de joueurs est extraordinaire, et nous avons hâte de révéler à la communauté ce que nous préparons pour la suite. »

Initialement sorti en 2017, le jeu a bénéficié d’une version enrichie en 2021, disponible notamment sur Nintendo Switch.

Doki Doki Literature Club Plus enrichit l’expérience du jeu original lancé en 2017, rapidement devenu une référence en matière de narration horrifique, téléchargé par des millions de fans. Ce jeu de type horreur psychologique place les joueurs dans la peau d’un étudiant qui rejoint le club de littérature de son école, à la demande de son amie d’enfance Sayori. En faisant la connaissance des autres membres – Natsuki, Yuri et Monika, la présidente du club – le joueur commence à écrire des poèmes et à se rapprocher des membres. Mais une question demeure : l’amour flotte-t-il vraiment dans l’air ?

Salué par des millions comme l’un des jeux les plus troublants de sa génération, DDLC Plus s’impose comme l’expérience ultime de narration horrifique psychologique