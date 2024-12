Le jeu mobile à succès agrandit son offre de cartes numériques avec une nouvelle extension bientôt disponible, L’Île Fabuleuse, incluant le Pokémon fabuleux Mew

Aujourd’hui, le groupe The Pokémon Company a annoncé que le Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Pocket a dépassé les 60 millions de téléchargements sur appareils iOS et Android depuis sa sortie mondiale le 30 octobre 2024. Cette annonce fait suite à la sélection du Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Pocket dans la catégorie « Meilleur jeu mobile » des Game Awards, une cérémonie qui distingue l’excellence créative et technique dans l’industrie mondiale du jeu vidéo.

De plus, le groupe The Pokémon Company sortira bientôt une nouvelle extension du Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Pocket, intitulée L’Île Fabuleuse. Dans cette nouvelle extension, les joueurs et joueuses découvriront de nouvelles cartes aux illustrations uniques mettant en scène de nouveaux Pokémon, dont le Pokémon fabuleux Mew, et de nouvelles Couvertures de portfolios et Arrière-Plans de cadres expo représentant les paysages de l’Île Fabuleuse. Avec toutes ces nouvelles cartes prêtes à être collectionnées, les joueurs et joueuses pourront explorer de nouvelles stratégies de construction de decks et varier les combats en mode solo ou versus. ​

L’Île Fabuleuse sera disponible dans l’application du Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Pocket sur iOS et Android à partir du 17 décembre 2024. Les joueurs et joueuses du monde entier pourront collectionner de nouvelles cartes issues de l’extension L’Île Fabuleuse en ouvrant des Boosters et en utilisant la pioche miracle. Pour en savoir plus sur L’Île Fabuleuse, les fans peuvent regarder la bande-annonce de l’extension sur la chaîne YouTube officielle de Pokémon. ​

Développé en collaboration avec Creatures Inc., à l’origine du JCC Pokémon à succès, et DeNA Co. Ltd., partenaire sur le développement de Pokémon Masters EX, leJeu de Cartes à Collectionner Pokémon Pocket est une application téléchargeable sans frais pour iOS et Android qui réinvente la collection de cartes du JCC Pokémon dans un format numérique innovant. ​

Le Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Pocket n’a pas fini de surprendre son public avec ses futures mises à jour, qui incluront notamment une campagne de compte à rebours des fêtes qui commencera le 24 décembre 2024 et permettra aux Dresseurs et Dresseuses de recevoir des cadeaux en jeu sans frais. Plus d’informations seront communiquées ultérieurement.