– Inspiré des versions NES de la série NINJA GAIDEN, le jeu est issu du partenariat entre les experts du néorétro de Dotemu, les développeurs de Blasphemous et les créateurs illustres de la série originelle –

L’éditeur Dotemu (Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, Streets of Rage 4) et le studio The Game Kitchen (la série Blasphemous) annoncent aujourd’hui NINJA GAIDEN: Ragebound, un jeu d’action plateforme en scrolling latéral 2D qui canalise l’esprit classique et moderne de la trilogie NINJA GAIDEN sur NES, signée KOEI TECMO GAMES, dans une toute nouvelle aventure à paraître à l’été 2025 sur PC, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S et Xbox One. Accompagnée d’un trailer mettant en avant le gameplay spectaculaire du jeu, l’annonce surprise de NINJA GAIDEN: Ragebound a pris tous les fans de court pendant les Game Awards.

NINJA GAIDEN: Ragebound met en scène un nouveau héros, Kenji Mozu, jeune ninja du clan Hayabusa dans le village du même nom. Après le départ de Ryu Hayabusa en Amérique pour venger son père, le voile entre le monde des humains et celui des démons s’est soudainement déchiré, ouvrant grand la porte aux ténèbres. Déterminé à protéger les siens, Kenji Mozu prend les armes pour faire face à la menace démoniaque qui se présente aux portes du village.

Avec la même fougue et l’agilité stimulante qui ont fait la réputation de la série, les combats et l’action en défilement latéral de NINJA GAIDEN: Ragebound réservent un accueil chaleureux aux nouveaux venus, tout en conservant un sens aiguisé du défi. Gratifiant, technique et complexe, il met à profit sa grande accessibilité pour proposer un défi relevé même pour les ninjas les plus expérimentés. Découper brutalement les hordes d’ennemis et de démons tout en évitant les pièges mortels, les fosses remplies de pics et les gouffres immenses ne sera une nouvelle fois pas de tout repos.

La quête de Kenji Mozu passera évidemment par des combats époustouflants contre des boss puissants et immenses contre lesquels il faudra redoubler de réflexes, mais aussi par des compétences à améliorer, des objets cachés et des quêtes annexes permettant de gagner en puissance. NINJA GAIDEN: Ragebound est une modernisation captivante des combats rapides et tendus, mais aussi de la plateforme précise et exigeante qui ont fait la réputation de la licence.

Avec ses panoramas à couper le souffle et ses ennemis superbement animés, NINJA GAIDEN: Ragebound offre un pixel art exquis qui évoque les classiques du genre, entre sens du détail remarquable et compositions complexes des décors et des personnages. L’action furieuse de cette exploration moderniste d’un mythe du passé est par ailleurs transcendée par une bande originale au diapason, pour laquelle contribuent de nombreux compositeurs de renom. L’expérience s’annonce tout simplement inoubliable.