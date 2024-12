Attention, importante vague de souvenirs en approche… êtes-vous prêts à vous replonger dans une des licences les plus emblématiques de sa génération ? Vous n’aviez pas conscience d’avoir pris un coup de vieux ? Nous avons pour vous LE titre qu’il vous faut !

RollerCoaster Tycoon, premier du nom, est né sur PC en 1999. Les trentenaires de l’époque mangeaient encore des bonbecs en écoutant Britney Spears et Zebda (pas vous ?). La suite ne s’est pas faite attendre bien longtemps puisque trois ans plus tard arrive RollerCoaster Tycoon 2 avec en son sein de nombreuses nouvelles montagnes russes vertigineuses.

Plus récemment, le titre RollerCoaster Tycoon Adventures a fait parler de lui… malheureusement, les joueurs n’ont pas tous réussi à retrouver les mêmes plaisirs que ceux nés jadis… et restaient dès lors en attente de retrouvailles dignes de ce nom. Aujourd’hui, c’est donc avec une très importante nostalgie que nous avons le privilège de pouvoir retrouver nos premiers amours… cet émoi de jeunesse est-il toujours aussi savoureux ? Passons à la dégustation !

L’amour de jeunesse

RollerCoaster Tycoon est une licence que l’on ne présente plus… mais qu’il est bon de présenter tout de même ! Véritable référence dans la construction de parcs d’attractions, avec un point d’honneur apposé sur la mise en œuvre de montagnes russes incroyables, le titre s’est distingué par sa richesse de contenus et de paramétrages.

RollerCoaster Tycoon Classic n’est pas exempt de défauts (nous reviendrons sur ceux-là un peu plus bas…) mais nous ne pouvons assurément pas lui reprocher un manque de contenu. En effet, le titre peut se pavaner d’offrir une centaine de scénarios possibles, tous très variés (le thème panda, ça vous branche ?). De quoi vous occuper pendant tout l’hiver et un peu plus encore ! Ces nombreux parcs sont regroupés par difficulté : ainsi, les novices pourront rapidement s’essayer à quelques objectifs simples tandis que les grands amoureux et talentueux de la licence pourront s’atteler à bien plus corsés. Quoiqu’il en soit, il est nécessaire de jouer encore et encore afin de débloquer l’opulence de contenus disponibles : de très nombreux parcs ne sont pas accessibles à l’ouverture du titre. Il convient d’accomplir les objectifs en amont afin de les déverrouiller, progressivement.

Une fois le parc sélectionné, attention vous risquez d’être un peu surpris… nous avons un peu trop vite tendance à oublier comment étaient les graphismes jadis. Très sincèrement, les premières minutes nous ont piqué les yeux : oui, voilà qui fait un sacré choc de retrouver la qualité visuelle de l’époque. Il va falloir passer outre… les retrouvailles incluent les bons et les mauvais côtés ! Passé cet aspect, les bons côtés arrivent… et comme vous vous en souvenez, ils sont nombreux !

La prise en main de RollerCoaster Tycoon Classic est simple pour toutes celles et ceux qui ont connus les originaux. Néanmoins, il faut bien admettre que la jouabilité à la souris n’est pas la jouabilité à la manette… le confort de jeu en pâtit forcément un petit peu… il est donc nécessaire de faire preuve d’un peu plus de patience pour jongler avec les (très) nombreux paramètres offerts par le titre. Rappelez-vous, vous êtes clairement dieu dans le parc ! Les novices, soyez sans crainte… un petit tutoriel est disponible afin de vous aider à la prise en main. Le titre est intégralement en français (mis à part quelques rares oublis, notamment la présentation du fameux parc à thème sur les pandas !) et ses mécaniques sont globalement accessibles.

Le menu est assez sommaire et permet clairement d’atteindre ce qui motive le joueur : la construction d’attractions ! Celles-ci se décomposent en différentes catégories : les calmes, les agitées, les montagnes russes, les aquatiques, sans oublier celles de transports et les différents stands et boutiques (les toilettes restent totalement indispensables !). Si les boutiques ne requièrent rien de plus qu’un accès par le chemin, les attractions sont, pour la plupart, modulables (et nous ne parlons pas encore des montagnes russes !), ce qui comblera tous les joueurs adeptes des paramétrages à gogo. Les attractions, quant à elles, nécessitent une entrée et une sortie avec un raccordement aux chemins du parc. La distinction entre les files d’attentes et les allées du parc est très visuelle et ne pose aucun souci (tout en étant, une fois encore, paramétrable).

Les montagnes russes

Ne tardons pas plus longtemps et passons au cœur du sujet : la mise en œuvre de montagnes russes, toutes plus incroyables les unes que les autres. Sachez en premier lieu qu’il va falloir faire preuve de patience afin d’avoir accès à toutes les capacités du titre. En effet, c’est à force de recherches que les attractions arrivent, moyennant un financement plus ou moins élevé selon votre degré de patience (et la grosseur de votre porte-monnaie surtout… à moins de faire appel à un prêt généreux ?). La très grande majorité des montagnes russes offrent un ou plusieurs tracés déjà construits. Il ne reste alors plus qu’à les placer, en prenant bien garde de placer l’entrée et la sortie dans une zone accessible.

La construction d’une montagne russe se fait en plusieurs temps. Et du temps, il va en falloir un minimum… bien que la prise en main soit plutôt accessible, comme à l’époque. Tout commence par la sélection du type du voie : à commencer par les zones d’accès aux trains. Il est capital de garder à l’esprit la vitesse globale, afin que votre train ne reste pas bloqué en chemin, ou pire, que vous n’assistiez pas à une sortie de piste… ! Des tours d’essais sont vivement recommandés avant de lancer le public dans l’attraction… L

es rails s’imbriquent facilement, avec encore et toujours de nombreux paramètres à calibrer. Les amoureux des loopings pourront s’en donner à cœur joie… mais attention à ne pas être trop gourmands : vos visiteurs pourraient bien trouver votre amateurisme trop effrayant et dès lors bouder votre belle attraction flambant neuve… une nouveauté qui va clairement creuser votre budget : ces attractions sont très onéreuses et il est fort classique de se retrouver en pleine construction avec son solde à sec !

S’il est possible de mettre le jeu en pause (ou bien de l’accélérer), un mode spécifique permet de concevoir ses montagnes russes sans la moindre considération du public : le mode Concepteur. Ainsi, le joueur est libre d’imaginer les projets les plus audacieux, qu’il pourra ensuite retrouver dans son parc (pensez à sauvegarder vos œuvres !).

Des lacunes d’hier et d’aujourd’hui

Nous vous parlions des graphismes au début de ce test. Ces derniers nagent dans leur jus bien qu’il reste parfaitement possible de profiter du titre. Néanmoins, pas sûr que cet aspect convienne aux nouveaux joueurs qui pourraient très vite être rebutés par le visuel du titre. Les anciens y voient des souvenirs, les nouveaux plutôt une grosse bouillie de pixels.

La prise en main du titre est simple, mais elle reste nettement moins agréable qu’à la souris. Le joueur déplace un curseur (sauf dans la construction d’une attraction où les rails se mettent en place via un bouton de sélection), ce qui peut s’avérer assez pénible à la longue. Une difficulté qui aurait pu être limitée avec la prise en charge du tactile… il n’en est rien.

Nous avons noté quelques légers ralentissements lorsque nos parcs commençaient à prendre de l’envergure. Cela nous rappellerait presque les limites de notre vieil ordinateur de jeunesse qui peinait à afficher des centaines de petits personnages qui déambulaient alors dans le parc ! Assurément, vous vous souviendrez de ces visages (grossiers, certes !), de ces parapluies et de ces ballons qui flottent, sans oublier ces fameuses pinces géantes qui permettent de déplacer votre personnel !

RollerCoaster Tycoon Classic est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de 25 euros environ. Le prix à payer pour faire remonter les souvenirs.

Le saviez-vous ?

Comme leur nom l’indique, les montagnes russes nous viennent directement de Russie. Nées au 16ème siècle, il s’agissait à l’époque de pentes recouvertes de glace, prêtes à accueillir les plus grandes glissades !