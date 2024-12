Sorti en même temps sur toutes les plateformes de jeux vidéo, Drova – Forsaken Kin a droit à sa version Nintendo Switch. Le jeu, développé par le studio allemand DECK13, a été très bien reçu par les joueurs. Mais est-ce la même chose pour la console hybride de Nintendo ? L’expérience de jeu est-elle aussi satisfaisante que sur les plateformes concurrentes de la firme japonaise ? C’est ce que nous allons voir.

Bienvenue à Drova

Notre aventure démarre dans un monde en perdition. La terre est de moins en moins fertile, la chasse de moins en moins fructueuse. Bref, la famine guette. Pour se sortir de cette impasse, les druides cherchent des solutions. Et cela tombe bien, ils ont trouvé des cristaux qui renferment un étrange pouvoir. Mais ce pouvoir reste mystérieux. Pour trouver des réponses, il faut aller à Drova, le monde des dieux.

Le personnage que nous incarnons est curieux, alors il suit les druides. Dans leur quête pour atteindre Drova, les druides perdent la vie et nous confient les cristaux. Nous réussissons à atteindre Drova, seul, avec pour seul objectif de rencontrer d’autres druides qui pourront nous renseigner sur le pouvoir des cristaux en notre possession.

L’univers médiéval fantastique que nous offre Drova est intéressant. En revanche, le scénario semble un peu flou et nous avons eu du mal à bien comprendre l’objectif de notre héros.

Un action RPG en monde ouvert

Drova est un jeu d’action RPG en monde ouvert qui ne nous prend pas par la main. Notre personnage débarque un peu par hasard, au milieu de nulle part avec presque rien dans les poches. Nous devons découvrir par nous-mêmes le monde qui nous entoure et faire des choix qui influenceront le reste de notre aventure. Nous devrons fabriquer nos équipements, et parfois travailler pour gagner de quoi améliorer notre héros.

Les améliorations qui sont possibles passent par un système de points d’expérience qui pourront être dépensés auprès de mentors afin qu’ils nous apprennent de nouvelles compétences. Il sera également possible d’être plus robuste grâce à une armure plus solide ou une arme plus efficace.

Pour la partie action du jeu, nous avons trouvé les combats plutôt lents et répétitifs. Les ennemis frappent avec des patterns très rapidement identifiés. Nous sommes donc amenés à mener régulièrement les combats de la même manière : observer le pattern ennemi puis attaquer lorsque l’ennemi n’attaque pas et ensuite reculer pour ne pas subir de dégâts.

Des plantages à répétition

Nous aimerions vous dire que nous avons passé des heures et des heures sur le jeu, à prendre plaisir à arpenter le monde de Drova. Malheureusement, c’était sans compter sur les très nombreux plantages de la console hybride de Nintendo, que cela soit en version dockée ou en mode portable. En l’espace de deux heures de jeu, nous avons subi plus d’une dizaine de plantages.

Nous espérons évidemment que l’équipe de DECK13 saura remédier à ces gros problèmes qui rendent le jeu presque injouable.

Des pixels et encore des pixels

Drova – Forsaken Kin possède un pixel art plutôt qualitatif même si nous trouvons que parfois, nous avons du mal à distinguer certains personnages ou certaines créatures.

Concernant la bande-son, pas de problème non plus, c’est tout à fait correct et l’environnement dans lequel nous nous trouvons est plutôt bien mis en valeur

Enfin, à l’heure où nous écrivons ces lignes, Drova – Forsaken Kin est au prix de 25€ sur le Nintendo eShop. Pour un jeu dont la durée de vie est d’une quarantaine d’heures environ, cela nous paraît très correct. Malheureusement, tant que les plantages du jeu restent récurrents, nous ne vous conseillons pas de prendre le jeu, peu importe le prix.