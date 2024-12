Né de la transformation de Chicken Wiggle initialement sorti sur Nintendo 3DS, Hatch Tales: A Heroic Hookshot Adventure est un jeu de plateforme assez simpliste mais au gameplay agréable.

Cette version Nintendo Switch est issue d’un portage financé par Kickstarter en 2018. Et après de longues absences, et une dizaine de retards (au minimum), le jeu est enfin disponible sur nos consoles. Déjà 40.000€ pour un lifting HD, c’est surprenant, mais plus de 4 ans d’attente, ça l’est encore plus.

Un bon jeu sur 3DS

Proposant une esthétique rétro et des mécaniques de gameplay centrées sur le grappin, le jeu se positionne comme un vibrant hommage aux classiques tout en ajoutant sa propre personnalité. Mais que vaut réellement ce titre dans un genre déjà bien fourni ?

Par rapport à son ancêtre Chicken Wiggle, Hatch Tales: A Heroic Hookshot Adventure bénéficie donc de graphismes remaniés, d’un écran plus large pour un meilleur confort visuel et d’une fluidité accrue grâce à la puissance de la Switch. Le jeu inclut également du contenu bonus, comme des niveaux inspirés de Mutant Mudds et un éditeur de niveaux très complet, permettant aux joueurs de prolonger leur expérience. Les autres « ajouts » de cette version sont des niveaux créés par la communauté sur 3DS, car le partage était possible à l’époque.

Le jeu propose une aventure où le joueur incarne un héros aviaire doté d’un grappin, évoluant dans des niveaux remplis de gemmes, d’ennemis et de secrets bien cachés. Votre mission est de vaincre un abominable boss des neiges tout en explorant des environnements plutôt variés.

Le gameplay repose principalement sur l’utilisation du grappin, offrant une expérience de plateforme avec un brin de réflexion. Le grappin est utilisable dans tous les sens et permet de s’agripper sur presque toutes les parois. Il étourdit aussi les ennemis, il vous restera donc plus qu’à donner un coup de bec pour les tuer.

Chaque niveau est un puzzle à résoudre, nécessitant des mouvements précis et une réflexion sur la meilleure façon d’exploiter vos compétences. En progressant, vous débloquerez des capacités telles que le double-saut ou le passage à travers des pics sous forme fantomatique, rappelant le style metroidvania. La maniabilité est précise, bien que quelques petits bugs puissent perturber l’expérience lors de séquences plus complexes.

Sublimé par la Nintendo Switch ?

Visuellement, Hatch Tales: A Heroic Hookshot Adventure propose un style simpliste mais charmant, fidèle à son héritage 3DS. Les environnements colorés et le personnage aux traits nets sont conçus pour servir avant tout le gameplay, offrant une clarté appréciable dans les phases de plateforme. Toutefois, l’aspect global peut paraître daté face à des productions modernes plus ambitieuses, et aurait mérité davantage de détails et d’animations sophistiquées pour convaincre pleinement. On a l’impression de jouer au jeu 3DS zoomé et net, et c’est un peu dommage.

La bande-son, avec ses mélodies rétro et ses effets sonores « pixelisés », évoque les jeux de plateforme des années 90. Bien que plaisante, elle manque parfois de variété pour se démarquer sur la durée. Les bruitages, eux, sont bien intégrés et renforcent l’immersion dans cet univers coloré.

Avec son contenu principal, ses secrets à découvrir et ses niveaux à créer ou explorer grâce à l’éditeur, Hatch Tales: A Heroic Hookshot Adventure offre une durée de vie intéressante pour un titre indépendant. Les joueurs souhaitant tout collecter ou créer leurs propres niveaux trouveront des heures supplémentaires de plaisir. En moyenne, le jeu peut être complété en environ 10 à 12 heures, mais ce chiffre varie en fonction des joueurs.

Hatch Tales: A Heroic Hookshot Adventure est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch pour 18€59.