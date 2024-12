Une nouvelle démo pour Fantasian Neo Dimension vient tout juste d’être mise en ligne sur Nintendo Switch. Bien qu’il soit incertain de savoir combien de temps dure la démo, toute progression effectuée pourra être transférée vers le jeu complet. Cela permettra aux joueurs hésitants de se lancer plus facilement dans cette aventure.

Découvrez une version améliorée de FANTASIAN Neo Dimension, avec de nouvelles fonctionnalités telles que des doublages en anglais et en japonais ainsi qu’une option de difficulté supplémentaire. Incarnez Leo dans son périple pour retrouver ses souvenirs et percer le mystère d’une étrange infection mécanique qui ravage son monde.

Plongez dans une version originale et moderne du système de combat au tour par tour, avec de nombreuses mécaniques uniques et un combat stratégique qui révolutionne la formule classique du RPG. Explorez un univers multi-dimensionnel qui prend vie grâce à plus de 150 charmants dioramas faits à la main.

Fantasian Neo Dimension est disponible dès maintenant sur Nintendo Switch.

Announcing a #FantasianNeoDimension demo!

Start the game today! Play the demo, then carry over your save data to the full game and continue your adventure.

Available now on Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S and Steam. pic.twitter.com/O4zhXgofzb

— FANTASIAN Neo Dimension (@Fantasian_EN) December 16, 2024