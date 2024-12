Numskull Games, le développeur indépendant Repixel8 et Maximum Entertainment France sont heureux d’annoncer la sortie prochaine en France d’une édition physique pour le jeu de course Neon Apex: Beyond The Limit, qui sera disponible sur Nintendo Switch et Playstation 5 au premier trimestre 2025.

Embarquez dans le test ultime de vitesse et d’habileté avec Neon Apex !

2124, dans un monde fracturé, seuls les coureurs les plus rapides et les plus audacieux peuvent atteindre la gloire. Maîtrisez des vitesses vertigineuses et parcourez des pistes périlleuses pour prouver votre suprématie dans cette compétition futuriste aux enjeux élevés.

L’avenir de la course vous attend : Êtes-vous prêt pour Neon Apex ?

Caractéristiques principales : Choisissez votre adversaire : Incarnez les meilleurs pilotes de l’humanité, des concurrents cybernétiques améliorés ou des pilotes androïdes dotés d’une IA de poi nte.

Incarnez les meilleurs pilotes de l’humanité, des concurrents cybernétiques améliorés ou des pilotes androïdes dotés d’une IA de poi nte. Ajustez et dominez : Personnalisez et améliorez jusqu’à la perfection une sélection variée de voitures et de motos, en utilisant vos gains pour revendiquer chaque avantage.

Ressentez la vitesse : Vivez des courses palpitantes à plus de 300km/h en boostant, en dérivant et en esquivant les obstacles à travers des modes de course exaltants.

Vivez des courses palpitantes à plus de 300km/h en boostant, en dérivant et en esquivant les obstacles à travers des modes de course exaltants. Chassez la gloire : Participez aux classements mondiaux pour consolider votre héritage en tant que pilote le plus rapide du monde.

Neon Apex: Beyond The Limit sera disponible en édition physique sur Nintendo Switch et Playstation 5 au premier trimestre 2025.