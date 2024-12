Howard Phillips Lovecraft est un nom bien connu des amateurs d’horreur et d’épouvante. Cet écrivain américain du début du 20ème siècle (1890 – 1937) a laissé une œuvre singulière dont se revendiquent encore aujourd’hui nombre d’auteurs ou de cinéastes. Le Mythe de Cthulhu ou l’invention du livre maudit le Necronomicon sont dus à l’imagination particulière de Lovecraft, et un studio de développement polonais, Bit Golem, a décidé de se baser sur ses œuvres de jeunesse pour proposer un walking simulator immobile. Explications.

L’horreur indicible

Dagon entre dans la catégorie des “walking simulator” avec la particularité que le joueur ne peut pas déplacer son personnage. Il apparaît dans un tableau et peut seulement regarder autour de lui. D’où le terme plus approprié de “walking simulator immobile” ou expérience narrative immersive. L’histoire se base sur la nouvelle de Lovecraft intitulée Dagon parue en 1917, une de ses toutes premières œuvres.

Le joueur écoute un narrateur raconter l’histoire tout en admirant des paysages désolés et torturés avec une bande-son tout aussi troublée et angoissante. La nouvelle de Lovecraft oscille entre rêve et réalité, délire du personnage et visions fantasmées. Tout au long du jeu, qui dure une quarantaine de minutes, le joueur pourra chercher des indices dans les décors qui lui en apprendront un peu plus sur Lovecraft, ses obsessions et manies, le contexte de ses écrits et d’autres faits historiques de son époque. Ces indices ne servent à rien pour arriver à la fin de l’histoire, ce sont juste des petits bonus très intéressants.

La peur qui rôde

Le jeu sur Switch s’appelant Dagon Complete Edition, la nouvelle est accompagnée de trois DLC tirés de deux autres œuvres de Lovecraft et de sa correspondance. La première, intitulée “The little glass bottle” a été écrite par l’auteur vers l’âge de sept ans. C’est une très courte histoire qui se parcourt en une dizaine de minutes et se classe dans le genre aventure comique. L’autre nouvelle, “What the moon brings” , est aussi sombre que Dagon et enfin, “The railway horror” est une histoire adaptée d’une lettre de Lovecraft à un de ses amis dans laquelle il décrit un rêve.

Il faut un peu moins d’une heure et demie pour parcourir l’ensemble de Dagon Complete Edition. Une grosse session ou quatre petites seront nécessaires au joueur pour voir la fin des quatre histoires et terminer le jeu. Si les paysages sont réussis et les musiques bien dans le thème, le jeu est vraiment très (trop) court. Pour ceux qui auraient envie d’aller plus loin dans la connaissance de Lovecraft, Michel Houellebecq a écrit sa biographie dans un livre intitulé “H.P. Lovecraft, contre le monde, contre la vie” qui s’avère être très intéressant pour comprendre l’homme derrière l’œuvre.

Dagon Complete Edition est disponible sur l’eShop pour dix euros environ.