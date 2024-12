Atari a révélé aujourd’hui qu’une version physique de RollerCoaster Tycoon Classic sera disponible sur Nintendo Switch le 25 avril 2025 aux USA.

Ce jeu, qui combine les meilleurs éléments de RollerCoaster Tycoon et RollerCoaster Tycoon 2, a été lancé en version numérique plus tôt ce mois-ci. Il s’agit d’une expérience revisitée, remasterisée en 2017 par Chris Sawyer, créateur de la franchise. Cette édition comprend également les extensions Toolkit, Wacky Worlds et Time Twister.

RollerCoaster Tycoon Classic offre un mélange unique de jouabilité authentique, de profondeur et de style graphique rétro, fidèle aux jeux originaux à succès de Chris Sawyer. Les joueurs peuvent concevoir et gérer des parcs d’attractions, créer des montagnes russes extravagantes, et superviser les finances, le personnel et la satisfaction des visiteurs. L’objectif : devenir le prochain maître incontesté des parcs d’attractions !

Caractéristiques principales

Le simulateur original de montagnes russes : Retrouvez tout le plaisir des jeux RollerCoaster Tycoon et RollerCoaster Tycoon 2 dans une version qui en combine les meilleurs aspects.

: Retrouvez tout le plaisir des jeux RollerCoaster Tycoon et RollerCoaster Tycoon 2 dans une version qui en combine les meilleurs aspects. Construction de montagnes russes : Concevrez des attractions incroyables grâce à des outils intuitifs, qu’il s’agisse de créations prédéfinies ou de constructions pièce par pièce.

: Concevrez des attractions incroyables grâce à des outils intuitifs, qu’il s’agisse de créations prédéfinies ou de constructions pièce par pièce. Création de parcs : Satisfaisez vos visiteurs avec des attractions douces ou extrêmes, des stands de nourriture et boissons, des attractions aquatiques et même des moyens de transport internes. Personnalisez vos parcs avec des décors, des aménagements paysagers et des chemins adaptés.

: Satisfaisez vos visiteurs avec des attractions douces ou extrêmes, des stands de nourriture et boissons, des attractions aquatiques et même des moyens de transport internes. Personnalisez vos parcs avec des décors, des aménagements paysagers et des chemins adaptés. Gestion du parc : Gérez le marketing, les finances et le personnel pour maintenir votre parc florissant et attrayant.

: Gérez le marketing, les finances et le personnel pour maintenir votre parc florissant et attrayant. Environnements variés : Construisez dans des lieux divers, allant de la sérénité des Forest Frontiers à l’effervescence de Megaworld Park.

: Construisez dans des lieux divers, allant de la sérénité des Forest Frontiers à l’effervescence de Megaworld Park. Scénarios de parc : Progressez à travers 95 scénarios classiques issus des deux premiers opus.

: Progressez à travers 95 scénarios classiques issus des deux premiers opus. Expérience authentique : Profitez de graphismes isométriques classiques et de musiques et effets sonores originaux.

: Profitez de graphismes isométriques classiques et de musiques et effets sonores originaux. Contenu riche : Découvrez des centaines d’attractions et de manèges, ainsi que des dizaines de boutiques et services différents.

Ethan Stearns, vice-président des éditions de jeux chez Atari, a commenté :