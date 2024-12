Disponible depuis peu sur Nintendo Switch, NAIRI: Rising Tide est le second chapitre de l’histoire initiée par NAIRI: Tower of Shirin. Il s’agit d’un jeu d’aventure narratif développé par HomeBearStudio qui mêle puzzles intelligents, exploration et une direction artistique somptueuse, le tout dans un univers où les personnages anthropomorphiques côtoient des intrigues assez complexes. Ce nouvel opus promet de poursuivre l’épopée de Nairi, tout en développant les mystères de Shirin et en enrichissant les mécaniques de jeu. Qu’en est-il exactement ?

Avant de commencer le test, nous tenons à préciser que le jeu ne propose aucune traduction française. Un très bon niveau d’anglais est nécessaire pour jouer à NAIRI: Tower of Shirin.

HomeBearStudio est un petit studio indépendant basé aux Pays-Bas, fondé par Joshua van Kuilenburg, un développeur passionné ayant travaillé auparavant dans l’industrie du jeu vidéo. Le développement du premier jeu a été un défi pour HomeBearStudio, car l’équipe était essentiellement constituée de Joshua, épaulé par quelques collaborateurs en freelance. Malgré ces ressources limitées, le studio a réussi à proposer un jeu captivant, bien reçu par la critique pour son charme visuel et son écriture. Vous pouvez d’ailleurs lire notre test du premier jeu juste ici. Il avait convaincu notre testeuse, lui mettant la belle note de 7/10.

Un univers riche et intrigant

Le premier point qu’on abordera ici, et l’un des principaux défauts du jeu, c’est son histoire. NAIRI: Rising Tide commence juste après la fin du premier opus. Pour pouvoir bien comprendre l’intrigue, on vous propose un résumé ci-dessous. Si vous avez déjà fait NAIRI: Tower of Shirin, vous pouvez sauter cette section de l’article.

Le premier opus plonge le joueur dans l’univers fascinant de Shirin, une cité-État mêlant humains et animaux anthropomorphes. L’histoire suit Nairi, une jeune fille noble issue d’une famille influente, qui voit sa vie bouleversée lorsque sa famille est accusée de trahison. Obligée de fuir, elle est séparée de ses proches et recueillie par un groupe de voleurs dirigé par un rat nommé Rex.

Nairi, après s’être échappée de chez elle, doit apprendre à survivre loin de sa vie d’aristocrate. Sa rencontre avec Rex marque un tournant : malgré leurs différences, une amitié sincère se noue entre eux. Rex devient une figure protectrice pour Nairi, tout en lui enseignant les rudiments de la vie dans les bas-fonds de Shirin.

Au fil de leur aventure, Nairi et Rex découvrent que la ville de Shirin est pleine de mystères. Dominée par une immense tour ancienne, Shirin est divisée en différentes factions. Les nobles humains contrôlent les parties riches de la ville, tandis que des gangs d’animaux anthropomorphes règnent sur les quartiers populaires.

L’intrigue principale tourne autour de la mystérieuse tour qui domine la ville. La tour est entourée de légendes et est liée à une ancienne civilisation oubliée. Nairi, curieuse et déterminée, se retrouve entraînée dans une quête pour percer ses secrets.

En explorant la tour, Nairi découvre que celle-ci est étroitement liée à un ancien culte religieux qui vénérait des dieux puissants. Ces divinités semblent être les gardiennes d’un pouvoir immense et interdit. La tour elle-même regorge de pièges, d’énigmes et d’écrits anciens qui dévoilent peu à peu des fragments de l’histoire perdue de Shirin.

Au fur et à mesure que Nairi progresse dans sa quête, elle découvre que sa famille, bien que noble et influente, n’est pas étrangère aux complots entourant la tour. Son père, en particulier, aurait tenté de contrôler le pouvoir caché de la tour, ce qui expliquerait les accusations de trahison portées contre lui.

Dans les profondeurs de la tour, Nairi et Rex apprennent que le pouvoir ancien qui y est scellé pourrait non seulement sauver la ville, mais également la détruire s’il est mal utilisé. La tour renferme une entité divine endormie, un être aussi mystérieux que dangereux.

Les factions de Shirin, et notamment les nobles et les gangs, cherchent à contrôler la tour pour leurs propres ambitions, ce qui place Nairi au cœur d’un conflit beaucoup plus vaste qu’elle ne l’imaginait.

Nairi parvient à accéder aux niveaux les plus profonds de la tour, où elle découvre une vérité troublante : elle est elle-même liée, d’une manière inexpliquée, à l’ancienne civilisation qui a construit la tour et à son pouvoir scellé. Alors qu’elle tente de comprendre sa place dans cette histoire, la tour commence à s’effondrer et Nairi et Rex doivent fuir pour sauver leur vie. Cependant, l’entité divine scellée semble commencer à se réveiller, laissant présager de graves conséquences pour Shirin et le monde entier.

To be continued

Dans NAIRI: Rising Tide, nous retrouvons Nairi, l’héroïne courageuse et curieuse, alors qu’elle continue d’explorer la cité de Shirin. L’histoire reprend là où le premier jeu s’était arrêté, plongeant directement dans une intrigue politique complexe. Nairi doit lever le voile sur de sombres secrets impliquant les différentes factions de la ville, notamment les nobles humains et les gangs d’animaux anthropomorphes. L’écriture est soignée, avec des dialogues captivants et des moments d’émotion sincères qui rendent les personnages mémorables.

Un mélange de réflexion et d’exploration

Le gameplay repose sur une combinaison de puzzles, d’énigmes point-and-click, et d’exploration narrative. Nairi explore différents quartiers de la ville de Shirin, interagit avec ses habitants, et découvre des objets nécessaires pour résoudre des énigmes. Les puzzles vont des casse-têtes logiques aux mécanismes plus créatifs, comme manipuler des objets ou décrypter des codes. Leur difficulté est bien dosée : accessibles pour les débutants, mais suffisamment stimulants pour les joueurs aguerris.

NAIRI: Rising Tide intègre également une grosse partie d’exploration. Les environnements regorgent de petits détails, et chaque coin de la ville offre des indices ou des trésors cachés à découvrir. Cette approche vous encouragera à fouiller chaque scène et à dialoguer avec les PNJ pour progresser dans l’histoire. Attention cependant, certains fois, le pointeur n’est pas assez précis et vous pouvez passer à coté d’un indice ou d’un évènement pouvant faire avancer l’intrigue.

Sur Nintendo Switch, NAIRI: Rising Tide exploite les fonctionnalités de la console de manière optimale. En mode portable, l’écran tactile facilite les interactions point-and-click, permettant de sélectionner des objets ou d’inspecter des zones avec précision. En mode docké, les commandes à la manette restent fluides et bien pensées, même si elles sont un peu moins naturelles que l’écran tactile.

C’est beau mais c’est … en anglais ?

C’est la grosse surprise de ce test. Le premier jeu était totalement traduit dans notre langue, c’est donc sans regarder qu’on a foncé sur ce deuxième opus. Mais quelle fut la grande déception de voir que cette fois, le jeu est uniquement en anglais ! Déjà ne pas avoir l’histoire du 1 c’est un point noir de cet opus, et en plus se payer le luxe de ne pas traduire le deux, c’est une déception inconcevable.

NAIRI: Rising Tide se distingue par sa direction artistique unique. Les visuels dessinés à la main nous proposent des couleurs vivantes et des décors bien soignés. Chaque lieu visité, qu’il s’agisse des somptueux palais ou des ruelles sombres, est empreint d’une identité visuelle propre qui transporte le joueur dans ce monde fantastique. Les animations, bien que minimalistes, suffisent à donner vie aux personnages et à leurs expressions. Cet aspect graphique renforce l’immersion et rend le jeu visuellement mémorable.

La bande-son de NAIRI: Rising Tide accompagne parfaitement l’exploration et l’aventure. Les musiques sont mélodieuses, avec des thèmes qui oscillent entre douceur contemplative et tension dramatique. Les effets sonores, bien intégrés, ajoutent de la profondeur aux environnements, qu’il s’agisse de la rumeur d’une rue animée ou des bruits mystérieux d’un temple ancien.

Cependant, le jeu ne dispose pas de doublage pour les dialogues, ce qui aurait pu renforcer l’immersion. Cela dit, l’écriture de qualité compense largement cette absence.

NAIRI: Rising Tide propose une aventure d’environ 8 à 10 heures, selon votre habileté à résoudre les énigmes et votre envie d’explorer chaque recoin de Shirin. Si la durée peut sembler courte, elle est parfaitement adaptée au rythme de l’histoire et évite tout sentiment de répétition ou de longueur excessive.

Le jeu brille par son équilibre entre narration, puzzles et exploration. Il séduira les amateurs d’aventures narratives, de contes immersifs et de défis cérébraux. Ceux qui ont apprécié Tower of Shirin trouveront ici une suite digne de ce nom, tandis que les nouveaux joueurs seront obligés de passer par la case achat sur l’eShop du premier opus pour mieux comprendre les enjeux.

NAIRI: Rising Tide est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch. Le premier opus, NAIRI: Tower of Shirin, est aussi toujours disponible sur l’eShop.