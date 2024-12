Le dernier Nintendo Direct a permit plusieurs annonces de jeux Tiers à destination de la Nintendo Switch, des jeux dans des genres variés dont le RPG japonais. Parmi ces annonces, Bandai Namco fut fier d’annoncer Tales of Graces F Remastered qui est le premier représentant d’un projet de remaster de plusieurs jeux de la série Tales of à l’occasion des 30 ans de la série. Tales of Graces F Remastered est déjà annoncé pour une sortie mondiale le 16 Janvier 2025 sur plusieurs plate-formes dont la Nintendo Switch et aujourd’hui nous profitons des basses températures pour partager l’introduction en animation du jeu afin d’apporter un peu de chaleur en cette saison. Tales of Graces F fut la dernière collaboration entre Bandai Namco et le studio d’animation Production IG, la chanson « Mamoritai ~White Wishes~ » est interprétée par l’artiste BOA qui a également interprété une version anglaise de cette chanson à l’occasion de la sortie internationale il y a plusieurs années.