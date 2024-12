Le studio Tsunoa Games a confirmé ses plans pour une sortie de Katana Dragon sur Nintendo Switch. Si aucune fenêtre de lancement n’a été annoncée, cette version suivra celle prévue sur PC.

Une aventure de ninjas dans un monde maudit

Katana Dragon est un action-RPG qui vous plonge dans l’histoire de Shin et Nobi, deux ninjas déterminés à lever la malédiction qui pèse sur le royaume de Sogen. Avec des inspirations tirées de Zelda et Diablo, le jeu propose un mélange d’exploration, d’énigmes, de donjons et d’éléments RPG comme les niveaux, équipements et statistiques. Le style visuel en voxels confère à Katana Dragon une esthétique unique, tandis que les environnements et donjons ont été soigneusement conçus à la main.

Présentation des fonctionnalités principales

Un monde riche et détaillé à explorer : Découvrez les terres magnifiques de Sogen, remplies de secrets, défis, et donjons minutieusement réalisés.

Apprenez des compétences de ninja : Résolvez des énigmes, battez des ennemis et accédez à de nouvelles zones grâce à vos aptitudes grandissantes.

Affrontez des créatures redoutables : Les Gokais, puissants ennemis capables de cracher du feu, de mordre ou même de voler, vous attendent. Enregistrez-les tous dans votre Gokairium !

Explorez des donjons remplis de pièges et de boss épiques : Pénétrez dans des caves, des puits et des donjons pour trouver des trésors et tester votre entraînement.

Personnalisez votre apparence : Changez de style avec des kimonos, armures, masques, chapeaux et bien plus encore.

Boostez vos compétences grâce aux Dragon Gems : Ces gemmes augmentent vos statistiques et s'adaptent à votre style de combat grâce à leurs formes, sets et raretés variés.

Maîtrisez la puissance des Cursed Seals : Ces objets puissants mais risqués offrent des avantages considérables en échange de malédictions à surmonter. Pas de pouvoir sans sacrifice !

Après son annonce initiale, la DreadOut Remastered Collection se prépare à hanter la Nintendo Switch dès le 16 janvier 2025. Ce pack regroupe les titres DreadOut et DreadOut: Keepers of the Dark, offrant une double dose d’horreur surnaturelle.

Présentation de DreadOut

Dans DreadOut, vous incarnez Linda, une lycéenne coincée dans une ville abandonnée emplie de mystères. Armée de son smartphone et de son appareil photo reflex, Linda devra affronter des entités terrifiantes, résoudre des énigmes et surmonter des défis pour espérer s’en sortir.

Caractéristiques principales :

Explorez un environnement hanté inspiré de l’Asie et de l’Indonésie.

Affrontez des esprits surnaturels effrayants.

Résolvez des énigmes pour débloquer de nouveaux chemins.

Alternez entre la vue à la première et à la troisième personne.

Plongez dans une histoire captivante en trois actes : Acte 0 (démonstration originale), Acte 1 et Acte 2.

Débloquez des costumes pour Linda.

Présentation de DreadOut: Keepers of the Dark

Ce jeu standalone se déroule dans l’univers de DreadOut, ajoutant un chapitre manquant à l’aventure de Linda. Transportée dans le Mirror Realm par la mystérieuse Dame en Rouge, Linda doit naviguer dans huit royaumes hantés remplis de dangers et de 13+ fantômes effrayants.

Caractéristiques principales :

Combattez contre des fantômes uniques, issus des idées tordues des fans de la série.

Parcourez plus de huit royaumes surnaturels dans une progression non linéaire.

Découvrez deux nouveaux niveaux exclusifs à ce chapitre.

Résolvez des énigmes pour échapper à ce monde terrifiant.

Alternez entre exploration à la troisième personne et combat à la première personne.

Plongez dans une nouvelle intrigue qui éclaire davantage le mystère entourant le destin de Linda.

QUByte Interactive, en collaboration avec Flying Jack Studios, a annoncé l’arrivée de Lighthouse of Madness sur Nintendo Switch. Prévu pour 2025, ce jeu d’horreur inspiré par l’univers de Lovecraft promet une expérience immersive et inquiétante.

Plongée dans l’inconnu

Dans Lighthouse of Madness, les joueurs incarneront Dorian Cannon, un gardien de phare chargé de réparer et d’installer de nouveaux systèmes autonomes dans des phares anciens. Lors d’une de ses missions, il reçoit l’ordre de ramener les gardiens d’un phare isolé sur le continent. Mais à son arrivée, il découvre une situation troublante et inquiétante.

Un mystère sur une île inquiétante

L’action se déroule sur une île de la région d’Innsmouth, où se dressent un grand phare et une mine abandonnée. Les joueurs devront explorer cet environnement, pénétrer dans les bâtiments, résoudre des énigmes et affronter un suspense omniprésent, tout en luttant contre une folie grandissante.

Caractéristiques principales :

Un univers lovecraftien : Plongez dans une atmosphère sombre et oppressante, inspirée par les mythologies de H.P. Lovecraft.

Exploration et survie : Fouillez l'île, explorez le phare et la mine abandonnée, et découvrez les sombres secrets qui y sont enfouis.

Résolution d'énigmes : Résolvez des puzzles pour débloquer de nouvelles zones et avancer dans l'histoire.

Suspense psychologique : Luttez pour conserver votre raison face aux horreurs qui se dévoilent.

Équipement minimaliste : Armé uniquement d'une lampe torche et d'un canif, vous devrez faire preuve de stratégie et de prudence pour survivre.

QUByte Interactive s’associe à Cabana Game Studio pour dévoiler leur nouveau projet : The Tale of Mara and Moa. Prévu pour 2025, ce RPG d’action propose une aventure captivante dans un monde inspiré par les grands classiques des années 90.

Un duo de héros pour sauver leur village

Le jeu suit les aventures de Mara et Moa, deux protagonistes entre lesquels les joueurs pourront alterner. Leur mission : explorer une île mystérieuse afin de sauver leur village.

Un monde riche et varié à explorer

Traversez des forêts tropicales luxuriantes, des plages ensoleillées, des marécages sombres et des ruines d’un peuple oublié. Résolvez des puzzles et des énigmes disséminés à travers l’île tout en dévoilant son passé oublié.

Caractéristiques principales :

Gameplay à deux personnages : Alternez entre Mara et Moa pour affronter différents ennemis et relever des défis variés.

Compétences uniques : Apprenez des compétences de combat variées et obtenez les bénédictions des esprits pour imprégner vos attaques des pouvoirs du Soleil et de la Lune.

Exploration et secrets : Explorez un monde rempli de secrets, combattez des boss cachés pour débloquer de nouvelles compétences et trouvez des talismans uniques qui modifient votre style de jeu.

Artisanat et cuisine : Collectez des ressources pour améliorer vos objets, découvrez des ingrédients cachés sur l'île et créez des recettes uniques aux effets spéciaux. Même les combinaisons étranges pourraient s'avérer utiles – ou tout simplement nutritives !

Références mythologiques : L'histoire met en lumière des personnages inspirés des mythologies des peuples autochtones du Brésil, tout en intégrant des références à d'autres cultures précolombiennes.

SoulBlade Studio et Tomas J Pereyra ont annoncé que leur prochain jeu, SoulQuest, sera disponible sur Nintendo Switch. Bien que la date de sortie ne soit pas encore fixée, ce jeu promet d’offrir une expérience intense et captivante, mêlant action frénétique et mythologie celtique.

Une quête d’amour et de vengeance

Dans SoulQuest, vous incarnez Alys, une femme prête à défier les dieux pour récupérer l’âme de son époux. Armée de son épée, elle affronte les serviteurs divins et même la déesse de la mort, Morrigan, dans une quête qui mettra à l’épreuve son courage et sa détermination.

Caractéristiques principales

Une histoire épique inspirée des mythes celtiques et légendes arthuriennes : Plongez dans un univers riche où l’amour et le deuil se confrontent aux forces divines.

Un système de combat profond et dynamique : Mélangez attaques, capacités magiques et techniques ultimes dans un gameplay inspiré de franchises emblématiques telles que Devil May Cry et Bayonetta. Facile à comprendre, mais difficile à maîtriser, ce système offre de nombreuses possibilités pour personnaliser votre style de jeu.

Action non-stop contre des hordes d'ennemis : Affrontez une variété d'adversaires, allant des ennemis de base aux élites nécessitant des stratégies rapides, sans oublier des boss redoutables dotés de nombreuses surprises.

Exploration et secrets : Parcourez des niveaux vastes et riches en mystères, en exploitant les capacités d'Alys pour grimper, glisser et bondir sur les surfaces verticales. Ces compétences vous serviront également pour déjouer et vaincre vos ennemis avec intelligence.

Des défis pour les joueurs aguerris : Testez vos compétences avec des niveaux de difficulté élevés, où chaque erreur peut être fatale.

Kero Quest 64 est un jeu de plateforme en 3D inspiré des classiques du genre, en particulier ceux des années 90. Vous incarnez Kero, une grenouille bleue déterminée à empêcher un prince d’abuser de ses nouveaux pouvoirs magiques en collectant des Fragments Magiques à travers le royaume.

Une aventure rétro captivante

Dans ce jeu, Kero peut utiliser ses talents uniques pour explorer les vastes niveaux ouverts. Sa langue est un outil polyvalent, lui permettant de saisir des objets ou même de s’en servir comme grappin. Grâce à une variété de types de sauts, il peut bondir à travers des environnements aussi divers que fascinants.

Des niveaux variés et riches en défis

Avec plus de 20 niveaux ouverts, chacun offrant une esthétique 3D rétro distincte, les joueurs auront beaucoup à explorer. Les thèmes des niveaux varient, allant des ruines désertiques à une montagne de bonbons, en passant par une pyramide gelée sous terre.

Collectez, combattez et personnalisez

Collectes : Rassemblez des pièces d’or et des costumes déblocables pour personnaliser Kero.

Ennemis : Affrontez des adversaires variés adaptés à chaque thème de niveau.

Exploration : Découvrez des objets cachés et des défis uniques dans chaque recoin des environnements.

Une sortie sur Switch en ligne de mire

Actuellement en campagne sur Kickstarter, Kero Quest 64 a déjà atteint son objectif principal de 20 000 €. Avec un objectif supplémentaire fixé à 25 000 € pour financer une version Nintendo Switch, les chances semblent bonnes pour que le jeu débarque sur la console hybride.

La société Success Corporation a annoncé le développement de Ghost Traveler: Adventures in Edo, un visual novel mystérieux prévu pour une sortie sur Nintendo Switch en 2025.

Une aventure dans le Japon de l’ère Edo

Ghost Traveler: Adventures in Edo place les joueurs dans la peau de Kotaro, un adolescent de 17 ans vivant dans le Japon moderne. Après un événement surnaturel à Shibuya, Kotaro perd connaissance et se réveille dans un cadre rappelant les drames historiques japonais : le quartier de plaisir de Yoshiwara durant l’époque Edo.

Un mystère à résoudre pour retourner chez soi

Kotaro découvre qu’il n’est plus qu’une âme ayant voyagé dans le temps, après sa mort, dans un Japon du 19ᵉ siècle. Guidé par une mystérieuse entité se faisant appeler “Dieu,” il doit naviguer à travers les énigmes de cet univers pour découvrir pourquoi il s’y trouve et comment atteindre le nirvana.

Son enquête prend un tournant inattendu lorsqu’il est témoin du meurtre d’une courtisane. En endossant le rôle de détective, Kotaro devra résoudre ce crime ainsi qu’une série d’autres meurtres étranges qui secouent le quartier de Yoshiwara.

Les points forts de Ghost Traveler: Adventures in Edo