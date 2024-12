La date de sortie d’Afterlove EP est confirmée. Le jeu sera disponible sur Nintendo Switch à partir du 14 février 2025.

Afterlove EP a été dévoilé pour la première fois sur Nintendo Switch à la fin de 2021. L’équipe visait un lancement au printemps suivant, mais cela ne s’est bien sûr pas produit. Il est enfin prévu pour arriver plus de trois ans après l’annonce.

De l’équipe derrière Coffee Talk et What Comes After, vient une aventure slice-of-life se déroulant dans le Jakarta moderne, traitant de l’amour, de la perte et de la recherche de son propre chemin. Incarnez Rama, un jeune musicien qui lutte pour avancer dans la vie après la mort de sa petite amie, Cinta.

Se déroulant dans la ville vibrante de Jakarta, capitale de l’Indonésie, Afterlove EP est un mélange de visual novel, d’aventure narrative et d’éléments de jeu de rythme créé par l’équipe de Coffee Talk et What Comes After.

Entrez dans la peau de Rama, un jeune musicien qui lutte pour avancer dans la vie après la mort de sa petite amie, Cinta.

Alors que ses amis proches et ses camarades de groupe sont tous déterminés à l’aider à aller de l’avant, Rama est bloqué depuis plus d’un an. Il néglige sa musique, sa santé mentale et ses relations.

Pour compliquer les choses, il entend la voix de Cinta dans sa tête, incertain si elle est un esprit ou une partie de son imagination.

Le groupe de Rama a un concert critique dans un mois. Soit il prend sa musique au sérieux et livre les nouvelles chansons qu’il a promises, soit le groupe continuera sans lui.

Pendant vingt-huit jours et nuits, ce seront vos choix qui détermineront le chemin que Rama prendra. Explorez la ville, choisissez quelles relations réparer et lesquelles poursuivre. Acceptez le passé, redécouvrez votre voix créative et aidez Rama à se forger un avenir.

Découvrez le Jakarta moderne à travers une exploration en défilement latéral, engagez des conversations profondes et significatives avec les personnages de votre choix et jouez avec votre groupe dans des sections de jeu de rythme.

Partie de la scène en plein essor du développement de jeux indépendants en Indonésie, Afterlove EP cherche à créer une fenêtre authentique sur la vie urbaine moderne en Indonésie.

Se déroulant dans les rues de Jakarta où vivent ou ont vécu plusieurs des développeurs, le jeu présente également l’art distinctif, inspiré du manga, de l’artiste indonésien renommé Soyatu et une bande-son originale du groupe indie indonésien L’Alphalpha.

Familiarisé avec des histoires qui tirent sur la corde sensible, Afterlove EP est le dernier projet du concepteur narratif, écrivain et développeur renommé Mohammad Fahmi, décédé tragiquement en mars 2022 à l’âge de 32 ans.

Prêt à découvrir cette histoire émouvante et unique à Jakarta ?