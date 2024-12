L’histoire se déroule dans le royaume de Snowland, que deux jeunes garçons, Nick Jr. et Tom Jr., doivent sauver de l’invasion de démons dirigée par le maléfique King Atchichi. Ces héros sont les fils des célèbres Snow Brothers, des guerriers transformés en bonshommes de neige. Dix ans après avoir sauvé Snowland, Nick Jr. et Tom Jr. se dirigent vers les orbes de pouvoir utilisés par leurs descendants et qui ont perdu de leur éclat. Même s’ils se retrouvent en mauvaise posture en tentant de protéger le roi, les orbes brillent à nouveau et nos jeunes héros héritent des pouvoirs de leurs descendants. Ils devront utiliser ces derniers pour vaincre les démons et restaurer la paix dans leur royaume.

Bien que l’histoire soit relativement conséquente, elle est extrêmement oubliable. Vous aurez l’impression qu’un scénario a tenté d’être créé pour justifier le jeu d’arcade, qui se résume à lancer des boules de neige. De plus, le côté héroïque fantasy est bien mis en avant avec des personnages d’époque médiévale, mais cela paraît absurde lorsqu’on y ajoute des bonshommes de neige tout mignons qui semblent provenir d’un autre jeu.

Pendant les niveaux, l’histoire essaie tant bien que mal de se développer, mais cela perturbe l’action en interrompant le jeu pour lire des dialogues. Il y a des cinématiques qui tentent d’ajouter de la « profondeur » au scénario, mais c’est beaucoup de parlote pour dire « il faut trouver la pierre qui scelle les démons »

Un jeu d’arcade qui se modernise

Rien de plus simple, vous pouvez lancer des boules de neige, pousser/tirer les plus grandes, esquiver et sauter. Vous avez 3 points de vie et une jauge de boules qui diminue lorsque vous en lancez une. Si votre jauge tombe à zéro, vous ne pourrez plus lancer de boules de neige, mais il est possible de la remplir en utilisant X, ce qui permet de la récupérer rapidement.

Chaque niveau comporte plusieurs vagues d’ennemis qui apparaissent sur différents tableaux. Chaque tableau est séparé par une plateforme argentée qui peut être verrouillée par une ou plusieurs clés. Vous aurez généralement deux types de phases : éliminer les ennemis et de petites phases de plateforme faciles. Vous trouverez des défis qui octroient des points supplémentaires sous forme de cadeaux de bonus temporaires. Chaque niveau contient un cadeau doré servant à débloquer de nouvelles compétences, musiques et bien d’autres choses. Au fil de l’aventure, vous apprendrez de nouvelles attaques à chaque nouveau monde. Elles serviront à créer des énigmes en rapport avec l’attaque et enrichiront ainsi le level design.

Pour vaincre 90 % de vos adversaires, il faut lancer plusieurs boules de neige pour les transformer en grosses boules de neige capables d’éliminer tout sur leur passage. Plus vous tuez d’ennemis, plus votre combo augmente et cela vous rapporte des points bonus sous forme de sushis, là où la boule de neige termine sa course.

Les points se transforment en monnaie à la fin du niveau et vous permettent d’accéder au prochain. La monnaie sert à acheter divers objets, certains n’ayant aucun intérêt à part pour le 100 %. Pour progresser plus facilement, l’argent servira à acheter des compétences qui peuvent augmenter vos PV ou la cadence de tir des boules de neige par exemple. Vous pouvez équiper jusqu’à 3 compétences, il faut bien les choisir selon votre style de jeu.

Il y a du multijoueur jusqu’à 4 en local uniquement. La caméra est dirigée par le leader, qui est désigné à chaque fin de niveau en fonction du joueur ayant le plus gros score. Si un allié sort de l’écran, il doit appuyer sur X pour se téléporter vers le leader, sinon il restera hors écran. En soi, c’est sympa, mais cela facilite grandement l’aventure, surtout pendant les phases où il y a plein d’ennemis.

Chaque ennemi a son propre pattern et sa propre spécificité à retenir pour éviter de perdre des points de vie précieux. Si vos PV tombent à zéro, vous devrez soit recommencer le niveau en entier, soit utiliser dix unités de votre monnaie pour conserver votre progression dans le niveau.

Il y aura des boss à la fin de chaque monde, tous provenant des épisodes précédents de Snow Bros. Il faut généralement trouver un moyen de l’atteindre et de lancer une grosse boule de neige jusqu’à ce que la jauge de vie de l’ennemi tombe à zéro. Ils sont relativement faciles en comparaison des nombreuses vagues d’ennemis des niveaux, mais constituent un bon clin d’œil à la série. Les boss ont des patterns qui mettront à l’épreuve ce que vous avez appris au cours du monde que vous venez de parcourir.

Un cartoon contemporain dans une ambiance discrète, ça existe

Les graphismes sont en 3D avec un aspect tout mignon, ce qui rend les ennemis du jeu ridicules par rapport à la menace qu’ils sont censé représenter. C’est relativement beau et vous ne serez jamais confus par ce qu’il se passe à l’écran. Cependant, si vous pensiez profiter d’un décor, cela reste assez pauvre et l’ensemble des éléments visuels utilisés se ressemblent en utilisant peu de décors variés. Les cinématiques sont présentées sous forme de dessins en 2D avec un style contemporain mêlé à une touche de cartoon. Le contraste entre le style 3D très coloré et purement cartoon et le style 2D contemporain donne l’impression d’avoir deux jeux différents, un choix réellement étrange.

Les musiques sont plutôt réussies car elles sont agréables à écouter, et assez discrètes au point de parfois devenir un bruit de fond. Vous les entendrez facilement pendant les quelques moments où vous ne combattez pas les ennemis. Dans l’ensemble, c’est réussi, mais elles ne sont pas mémorables et aucune ne restera gravée dans votre mémoire.

Le sound design est très présent, surtout lorsque vous lancez de nombreuses boules de neige et obtenez des bonus du jeu. Cela ajoute un peu de vie à l’aventure, car malgré toute la destruction que vous provoquez, vous aurez souvent des petits passages à vide où vous ne faites qu’avancer jusqu’au prochain tableau du niveau.

Rush rush rush jusqu’au bout du jeu

Il y a 6 mondes, chacun comprenant 6 niveaux et un combat de boss à la fin. Le jeu de base se termine en 6 à 7 heures, tandis que pour obtenir 100 %, il faut environ 10 à 12 heures. Pour atteindre le 100 %, il faudra récupérer tous les cadeaux dorés (1 par niveau et 3 par boss), obtenir toutes les compétences, ainsi que tous les vêtements et accessoires. Il y a également des figurines de chaque personnage et ennemi, toutes les musiques, et des illustrations à collecter. Tout cela coûte de la monnaie du jeu, nécessitant plus de 20 000 unités, ce qui oblige à farmer les niveaux pour en obtenir toujours plus.

Snow Bros. Wonderland est disponible sur l’eShop au prix de trente euros sur l’eShop.