Les eShops européen, américain et japonais ont récemment publié de nombreuses fiches de jeux, permettant ainsi de faire le point sur les tailles que ces jeux occuperont sur la mémoire de vos Nintendo Switch. Note : 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, et Megabits ; le premier terme est en anglais, le deuxième en français, et le troisième, utilisé dans les deux langues, désigne une autre unité de mesure).

Freedom Wars Remastered – 4.6GB

Beyond Memories – Darkness of the Soul – 4.4GB

Windborn – Journey to the South – 3.9GB

Still Joking: Visual Novel – 3.9GB

DreadOut Remastered Collection – 3.4GB

Boti: Byteland Overclocked – 2.2GB

Backrooms Inside the Escape – 2.0GB

Warfront Tactics: Battlefield Chronicles Battle Simulator – 1.1GB

Battle Royal – Battlegrounds Call – 991MB

Chained Climb Together – 914MB

TCG Empire: Card Shop Simulator – 795MB

Titanigods – 781MB

Trading Card Shop Simulator – 697MB

Burger Race – 515MB

Decoration Rush – 314MB

Block Blaster DX – 291MB

Professor Doctor Jetpack – 288MB

The Fox’s Way Home – 287MB

Chained Towards Heaven – 187MB

Cosmo Skirmish – 121MB

Runny Bunny – 119MB

Shadows of Steam – 118MB

Valhalla Mountain – 113MB

Super Onion Boy+ – 57MB