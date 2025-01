2 /10

Peu importe son prix, fuyez Amelia’s Garden… sauf si vous aimez répéter les six mêmes actions pendant moins d’une heure. Le gameplay est sans intérêt, le jeu est plat et ennuyeux, et nous faisons face à des développeurs et éditeurs qui préfèrent leur compte en banque que les joueurs ! Dommage pour nous, c’est encore un jeu avec de belles promesses sur le papier qu’il faut jeter à la poubelle.