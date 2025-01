Les eShops européen, américain et japonais ont récemment publié de nombreuses fiches de jeux, permettant ainsi de faire le point sur les tailles que ces jeux occuperont sur la mémoire de vos Nintendo Switch. Note : 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, et Megabits ; le premier terme est en anglais, le deuxième en français, et le troisième, utilisé dans les deux langues, désigne une autre unité de mesure).

Yu-Gi-Oh! Early Days Collection – 4.6GB

The Last Light – 4.6GB

Ender Magnolia: Bloom in the Mist – 2.5GB

Backrooms Inside the Escape – 2.0GB

Starlair – 1.2GB

Gravitators – 1.2GB

Shalnor: Silverwind Saga – 536MB

Still Joking: Visual Novel – 291MB

Kiting Cat – 176MB

Gravity Escape – 154MB

Runny Bunny – 119MB

Shadows of Steam – 118MB

Valhalla Mountain – 113MB

Crowd Run – 112MB

Rivenaar’s Grove – 103MB

Godsvivors – 75MB