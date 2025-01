Le reboot de Carmen Sandiego, déjà annoncé, vient d’obtenir une date de sortie. Gameloft le sortira le 4 mars 2025.

Carmen Sandiego proposera une campagne scénarisée dans laquelle Carmen devra faire appel à l’espionnage et à des gadgets high-tech pour vaincre le maléfique VILE.

« Dans ce jeu, vous ne poursuivez plus Carmen, vous êtes Carmen », a déclaré Gameloft à IGN. « Le fait de passer du statut de poursuivant à celui de Carmen elle-même offre une nouvelle approche du gameplay, permettant aux joueurs de s’engager pleinement dans son monde d’espionnage et d’aventures autour du monde. L’autre personnage que vous voyez au début de la bande-annonce est « Player » de la série Netflix, qui est également une référence au personnage inédit de la série animée Where on Earth Is Carmen Sandiego ? de 1994. Player est désormais l’acolyte de Carmen. Cela signifie que vous vivez le jeu entièrement du point de vue de Carmen, Player vous aidant à naviguer dans les missions, à résoudre les énigmes et à déjouer les agents du VILE.

Gameloft poursuit : « Ce jeu offre tout le plaisir de l’investigation du jeu original (collecter des indices et traquer les agents du VILE à travers le monde), combiné à une toute nouvelle exploration immersive des villes sur le terrain. Nous avons également inclus un mode classique appelé » The Acme Files « , qui est un hommage sincère aux jeux Carmen Sandiego des années 80. Les joueurs nostalgiques ainsi que les fans de la série Netflix trouveront également des œufs de Pâques cachés dans tous les lieux du jeu – des petites surprises que nous sommes impatients de faire découvrir à la communauté ! »

Depuis 1985, Carmen Sandiego échappe aux joueurs du monde entier. Aujourd’hui, l’icône de la super voleuse est de retour, mais cette fois, elle a besoin de votre aide ! Enfilez le chapeau rouge emblématique de Carmen et incarnez la justicière elle-même pour naviguer dans un monde d’espionnage, utiliser des gadgets de haute technologie et capturer finalement VILE.

Caractéristiques principales

Devenez Carmen Sandiego – Pour la première fois, incarnez Carmen Sandiego.

Préparez-vous, détective ! – Utilisez des gadgets et des équipements à la pointe de la technologie pour poursuivre vos cibles. Voyagez à travers le monde – Suivez les agents de VILE dans des destinations aux quatre coins du globe !

Collectez des informations – Rassemblez des indices, déchiffrez des codes et résolvez des énigmes pour déjouer les criminels les plus insaisissables de VILE.

Capturez votre voleur – Reconstituez le dossier de l’agent insaisissable de VILE pour découvrir son identité et finalement contrecarrer ses plans néfastes. Explorez le globe

Faites vos valises, Rouge, VILE est en mouvement.