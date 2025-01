Super Rolling Heroes Deluxe est la version « + » du jeu éponyme édité sur de nombreuses plateformes dont PC (via Steam). Cette sortie sur la console hybride de Nintendo arrive avec un certain retard, sachant que le jeu de Solid Neon Games n’avait pas franchement convaincu sur les autres supports. Va-t-il profiter de la version Switch pour se refaire la cerise ?

Déjà, il faudrait pouvoir y jouer

Le jeu est sorti le 21 novembre 2024 sur l’eShop de la Nintendo Switch puis en a été retiré sans aucune explication le 6 décembre dernier. Néanmoins, il est disponible sur l’eShop US. Voici un guide qui vous aidera à y aller.

Le jeu place le joueur aux commandes de sphères anthropomorphes. L’objectif est simple : naviguer à travers des niveaux remplis d’obstacles, de plateformes mouvantes, de pièges et d’ennemis tout en ramassant des collectibles pour maximiser votre score.

Si l’idée de rouler à toute vitesse en évitant des dangers et en jonglant avec des mécaniques de physique peut sembler attrayante, l’exécution laisse à désirer. Malgré un potentiel évident, l’intérêt s’émousse rapidement, en partie à cause d’une répétitivité qui prend presque immédiatement et d’un manque de renouveau dans la progression qui renforce le sentiment de lassitude et de stagnation.

Comme tout bon jeu issu du mobile, on enchaîne les niveaux sans intérêt. On lance notre boule sur le parcours, on doit esquiver des pièges en bougeant à droite ou à gauche. On peut sauter avec le bouton A pour revenir un peu en arrière ou esquiver. Mais, souvent, le saut ne marche pas, sans que nous sachions réellement pourquoi.

On essaye de nous faire croire qu’on peut refaire les niveaux pour augmenter nos points, le nombre d’objets cassés sur la route, mais rien n’y fait : l’intérêt s’est évaporé au lancement du jeu. Et ce n’est pas le scénario qui vous motivera à avancer car il n’y en a pas. De plus, Super Rolling Heroes Deluxe n’est disponible qu’en anglais, ce qui le rend encore moins accessible à tous, surtout aux plus jeunes.

Finalement, c’est pas si grave cette absence eShop

Les commandes semblent simples, mais une fois sur deux, on a l’impression de ne pas pouvoir diriger comme on aimerait. La physique des sphères semble aléatoire, ce qui entraîne des situations frustrantes où l’échec semble plus dû à une mécanique imprévisible qu’à une erreur du joueur. Bien que les contrôles répondent bien dans des situations simples, ils deviennent capricieux dès que la complexité augmente. Les sauts manquent de précision et la gestion de l’élan peut frustrer, surtout dans des niveaux exigeant des enchaînements rapides.

Visuellement, Super Rolling Heroes Deluxe adopte un style cartoon classique et sans prétention. Si cette approche convient bien à l’aspect décontracté du jeu, elle ne compense pas le manque de variété dans les environnements : les niveaux se ressemblent tous. Par contre, dans les menus, c’est une autre affaire. Dès le lancement, on a très peur. Les menus du jeu sont flous, indigestes et graphiquement très pauvres.

Avec une vingtaine de niveaux répartis sur plusieurs mondes, la campagne principale peut être terminée en 3 à 4 heures. Si la version Deluxe est censée être une amélioration, on ne voit aucune forme de contenu en plus.