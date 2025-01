Attention cependant, l’article est vendu et envoyé par le fabricant LAZIRO の正規代理店 qui a de très bon retours sur Amazon.

Le produit « 【LAZIRO】For Nintendo Switch2(2025) ケース クリア TPU素材 き耐衝撃 全面保護 着脱簡単 防水防塵 保護カバー、人間工学に基づいたグリップケース Nintendo Switch2(2025)用(ホワイト) » qu’on pourrait traduire par [LAZIRO] Étui pour Nintendo Switch2 (2025) Matériau TPU transparent, résistant aux chocs, protection complète, facile à retirer, étanche à l’eau et à la poussière, étui ergonomique pour Nintendo Switch2 est disponible depuis aujourd’hui sur Amazon Japon. Les précommandes sont faites pour le 15 mars prochaines avec une livraison estimées au 24 mars. Ce qui pourrait donner une idée de la sortie de cette nouvelle console.

Pour le fun, je vous traduit les informations de la page Amazon :

À propos de ce produit

[Compatibilité] : Conçu spécialement pour le modèle Nintendo Switch 2. Non compatible avec d’autres consoles. Veuillez vérifier votre modèle avant l’achat.

[Résistance aux chocs et à l'usure] : Fabriqué à partir d'un matériau TPU de haute qualité, offrant une excellente résistance aux chocs et une durabilité exceptionnelle. En cas de chute, le boîtier absorbe les chocs, protégeant ainsi efficacement la console. Résistant à l'usure et à la transpiration, il permet de jouer pendant de longues périodes sans surchauffe, aidant à réduire la température de la console pour une expérience de jeu améliorée.

[Ultra-léger et facile à installer] : Son design ultra-léger et fin le rend facile à transporter et à ranger lors de déplacements. Au toucher, il est doux et se met en place ou s'enlève facilement sans rayer la console, même après plusieurs manipulations. De plus, sa surface lisse bénéficie d'un revêtement anti-traces de doigts, permettant de nettoyer les taches de graisse d'un simple coup de chiffon.

[Conception professionnelle] : Les découpes et ouvertures précises garantissent un accès facile aux fonctionnalités de la console. Des bouchons anti-poussière ont été ajoutés pour protéger le port de charge contre les dommages causés par la poussière. Les touches restent facilement accessibles.

Description du produit.

LAZIRO étui de protection de haute qualité pour Nintendo Switch2.

Belle conception simple, excellente durabilité.

L’étui a un design simple et élégant et l’intérieur est fait de microfibre, qui peut protéger l’hôte des rayures et de la saleté, de sorte que vous n’avez pas à vous soucier des dommages inattendus.

Le couvercle spécial de l’étui vous permet d’accéder aux différents boutons latéraux et aux prises d’écouteurs tout en portant l’étui.

C’est également un produit pratique à transporter.

L’étui de protection polyvalent absorbe efficacement les chocs et maintient votre Nintendo Switch 2 bien en place.

L’étui est conçu pour protéger votre Nintendo Switch2 de l’impact des chocs. En cas de problème, veuillez nous contacter et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.Nous ferons de notre mieux pour vous satisfaire.

