Tobla – Divine Path tente de mêler exploration mystique, réflexion, et narration onirique dans un jeu qui aspire à capturer l’essence des grands récits épiques. Proposé par un studio indépendant, relativement obscur, Tobla Studios, ce titre se veut une aventure spirituelle et une expérience introspective. Mais entre ambitions élevées et exécution hésitante, l’expérience est-elle réellement divine ou s’égare-t-elle dans les méandres du gameplay mal calibré ?

La création d’un dieu pour éviter l’ennui

Dans Tobla – Divine Path, le joueur incarne un pèlerin sans nom, rapidement nommé Mort (avec un e mué), apparemment créer pour l’occasion par une puissance divine Tobla, le seul et unique Architecte des Énigmes responsable des épreuves des dieux. Votre objectif ? En tant que mortel, vous devez essayer la dernière collection d’énigmes qui vous sont proposées par cette voix divine (et hautaine) qui vous sert de guide. Pour cela, on doit parcourir une série de petites zones d’épreuves interconnectées tout en affrontant les énigmes qui parsèment notre chemin. L’objectif principal est de rassembler des fragments d’énergie divine dispersés, qui vous donneront des pouvoirs supplémentaires.

Le gameplay est basé sur l’exploration et la résolution d’énigmes. L’exploration repose sur la découverte de zones semi-ouvertes, où le joueur doit interagir avec son environnement pour progresser. Les énigmes, bien qu’originales au début, se révèlent souvent répétitives et parfois frustrantes à cause, d’une précision hasardeuse des commandes.

Basé sur une vue en FPS, le système de contrôle est une des faiblesses du jeu. Bien que les idées soient bonnes sur le papier, cette vision ne permet pas d’être propre sur la précision des sauts qui sont souvent approximatifs, rendant certaines sections inutilement difficiles. La visée peut être aussi un peu pénible, mais comme on est rarement sur un timing dynamique, ça passe déjà un peu mieux.

Le jeu n’est pas jouable avec l’écran tactile de la console.

Techniquement agréable sur Nintendo Switch

La bande-son de Tobla – Divine Path est sans doute l’un de ses points les plus forts. Les compositions mélodiques, accompagnées de chants éthérés et d’instruments harmonieux, créent une ambiance mystique et immersive. De plus, le doublage est en français et bien que la puissance divine soit souvent énervante, c’est l’effet recherché.

Avec une campagne principale qui s’étend sur environ 3 heures, Tobla – Divine Path offre une durée de vie correcte pour un jeu de ce type. Malheureusement, le manque de diversité dans les mécaniques de jeu et les environnements inspirés, mais redondant risque de vous faire perdre la motivation à finir le jeu, encore plus l’envie de le recommencer. Visuellement, Tobla – Divine Path oscille entre des environnements inspirés et des textures datées. Les animations, peu nombreuses, sont agréables et font le job. Le jeu est fluide et ne saccade jamais. Tout ce qu’on attend de technique d’un portage sur Nintendo Switch est présent.

Tobla – Divine Path est disponible uniquement sur l’eShop depuis le 5 novembre 2024. Étrangement, il n’est pas daté sur le site de Nintendo.fr mais est bien disponible à la vente.