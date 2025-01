Nous avons apparemment un nouvel aperçu de la photo du dock de la Nintendo Switch 2, ainsi qu’une information selon laquelle la console sera livrée avec un chargeur de 60 W.

L’image de Laura Kate Dale fournit des informations visibles sur la tension d’entrée et de sortie. Laura Kate Dale affirme que le chargeur de la Nintendo Switch actuelle ne sera pas compatible avec la nouvelle console lorsqu’elle est connectée. Nous pouvons également voir que la tension d’entrée est de 20V et la tension de sortie de 15V. La Switch originale a une entrée et une sortie de 15V.

Nous avons eu un premier aperçu de la station d’accueil aux alentours de Noël. NextHandheld a été le premier à partager une image.