Nintendo a lancé Emio – The Smiling Man: Famicom Detective Club sur Switch en août dernier, mais continue de promouvoir le titre. Avec des millions de nouveaux propriétaires de Switch après les fêtes, le moment est idéal pour attirer l’attention sur cette nouvelle aventure. À cet effet, un nouveau trailer a été dévoilé.

Une enquête glaçante

Dans Emio – The Smiling Man: Famicom Detective Club, un étudiant est retrouvé mort dans des circonstances troublantes : sa tête est recouverte d’un sac en papier arborant un visage souriant dessiné dessus. Ce sourire sinistre rappelle un indice récurrent dans une série de meurtres non résolus datant d’il y a 18 ans, ainsi qu’Emio (le Smiling Man), une légende urbaine d’un tueur supposé offrir à ses victimes « un sourire qui durera pour toujours ».

Vous incarnez un assistant détective au sein de l’agence Utsugi Detective Agency, chargé d’aider la police à résoudre cette affaire. Tout au long de l’enquête, examinez minutieusement les indices et témoignages pour établir d’éventuels liens avec les macabres événements du passé.

Une saga mythique revisitée

Emio – The Smiling Man: Famicom Detective Club marque le premier nouvel épisode de la série en 35 ans. Ce jeu fait suite aux deux premiers volets de la franchise, récemment refaits pour la Nintendo Switch : Famicom Detective Club: The Missing Heir et Famicom Detective Club: The Girl Who Stands Behind. Le producteur de la série, Yoshio Sakamoto, a joué un rôle clé dans la conception de l’intrigue, des dialogues et des cinématiques, comme le montre la vidéo ci-dessus.

Mystères à résoudre

Un tueur en série est-il revenu ou s’agit-il d’un imitateur ?

Ces crimes sont-ils inspirés par l’histoire du Smiling Man ou en sont-ils à l’origine ?

Les réponses à ces questions, et bien plus encore, vous attendent dans Emio – The Smiling Man: Famicom Detective Club, une aventure d’investigation captivante sur Nintendo Switch.