L’espace infini, le noir profond, et d’un seul coup des jaillissements de lumière, un feu d’artifices de couleurs, et au loin un petit bonhomme minuscule, qui saute et saute encore pour raviver la flamme et repousser l’obscurité. Voilà résumé en quelques mots le jeu Light-It Up.

Que la lumière soit, vers l’infini et au-delà

Light-It Up est un jeu d’adresse dans lequel le joueur incarne un petit personnage fait de bâtons, type fil de fer, appelé stickman. Ce petit personnage doit traverser des niveaux constitués d’objets géométriques : des carrés, des ronds, des rectangles, des losanges et autres figures, et il leur redonne des couleurs en sautant de l’un à l’autre en les touchant.

Le jeu ne se joue qu’avec deux boutons : un bouton gauche pour faire sauter le personnage à gauche et un bouton droit pour faire sauter le personnage à droite. Pour le reste, c’est la gravité qui fait le reste. Enfin presque, puisqu’il est possible de faire deux sauts et c’est le maximum avant que le stickman ne touche un élément de jeu. S’il saute trop loin d’un objet et qu’il n’a plus de saut, il tombe dans le vide et le niveau est perdu. Les formes géométriques s’illuminent en couleur éclatante de type néon quand il en touche une. Quand toutes les formes géométriques du niveau ont été touchées par le personnage, le niveau est complété et on passe au suivant.

Light-It Up demande beaucoup d’agilité et de réflexes, il devient très vite frénétique et c’est un véritable die and retry. En cas de chute de notre personnage, on peut recommencer du début ou payer pour recommencer en cours de niveau et conserver les passages déjà réussis. On paye avec de l’argent que l’on gagne en réussissant chaque niveau. Le fait de gagner de l’argent permet aussi de débloquer des compétences qui sont au nombre de trois : les Spring Shoes, les Metal Boots et le Magic Aura. Ces boosters influent sur la capacité de notre héros à se déplacer.

Il n’a pas la lumière à tous les étages

Au fur et à mesure des niveaux, le jeu se complexifie. Certains côtés des formes géométriques ont des pointes qui vont tuer notre personnage si on les touche. Certaines formes géométriques se déplacent quand on atterrit sur elles. Elles sont notifiées par un petit sigle représenté par deux flèches orientées dans un sens ou dans l’autre. Quand on se pose sur ces formes géométriques spécifiques, on sait qu’il faut très vite ressauter pour ne pas être emmené loin dans le vide intersidéral.

Chaque niveau réussi permet de gagner une à trois étoiles. Donc les complétistes vont vouloir obtenir les trois étoiles pour chaque niveau et ils passeront le temps qu’il faut pour réussir. Ceux qui se moquent d’avoir trois étoiles à chaque fois passeront les niveaux les uns après les autres jusqu’à atteindre la fin du jeu après 150 niveaux. Attention tout de même, il faut obtenir un certain nombre d’étoiles à certains endroits pour débloquer les niveaux suivants. Donc se contenter du strict minimum ne sera pas suffisant.

Au fur et à mesure des niveaux réussis, le joueur débloque des nouveaux skins pour son personnage. Il y en a dix-huit différents. Cela n’ajoute rien au gameplay, mais vouloir les collectionner tous apporte un challenge supplémentaire.

Graphiquement, Light-It Up est sobre, les couleurs des formes géométriques sont très flashy et sont bien mises en valeur par le fond noir du jeu. Mais cela reste très minimaliste. Tout comme la musique qui accompagne le jeu, très zen et qui ne déconcentrera pas le joueur lors d’une énième tentative sur un niveau difficile.

Light-It Up est disponible sur l’eShop au prix de sept euros environ.