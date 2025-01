La gamme de jeux EGGCONSOLE continues à grandir sur Nintendo Switch pour le bonheur des fans de RPG des temps anciens.

Cette fois c’est Ys II dans sa version MSX.

Ys II, connu sous le titre complet Ys II: Ancient Ys Vanished – The Final Chapter, est un jeu d’action-RPG développé par Nihon Falcom. Sorti pour la première fois en 1988, il constitue la suite directe du premier épisode de la série, Ys I: Ancient Ys Vanished – Omen, et a été adapté pour plusieurs plateformes, dont le MSX2.

Sur MSX2, le jeu propose des graphismes en 8 bits, limités par les capacités techniques de la machine, mais offrant un design détaillé pour l’époque. La bande-son, composée par Yuzo Koshiro et Mieko Ishikawa, est l’un des points forts de cette version. Les musiques utilisent le PSG intégré au MSX, et peuvent tirer parti d’extensions comme le FM-PAC pour produire des sonorités plus riches.

Le gameplay reprend le célèbre « bump system » introduit dans le premier Ys, où les combats se font en percutant les ennemis sur leurs côtés ou leur arrière pour minimiser les dégâts. La nouveauté majeure d’Ys II réside dans l’introduction de la magie, qui enrichit le système de jeu et offre de nouvelles options stratégiques. L’histoire, quant à elle, poursuit directement celle du premier opus. Adol Christin, le héros, explore des environnements variés, découvre les mystères des Ancients Ys, et affronte des ennemis toujours plus redoutables.

La version MSX2 utilise le clavier pour les commandes, bien qu’elle puisse également être jouée avec une manette. Cependant, les limitations techniques du MSX2 se traduisent parfois par des ralentissements lors des scènes chargées en ennemis. Bien que populaire à l’époque, cette version a été éclipsée par des adaptations ultérieures, notamment celles sur PC-88 et PC Engine CD-ROM², qui offraient des graphismes et un son supérieurs.