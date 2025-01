Les eShops européen, américain et japonais ont récemment publié de nombreuses fiches de jeux, permettant ainsi de faire le point sur les tailles que ces jeux occuperont sur la mémoire de vos Nintendo Switch. Note : 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, et Megabits ; le premier terme est en anglais, le deuxième en français, et le troisième, utilisé dans les deux langues, désigne une autre unité de mesure).

Donkey Kong Country Returns HD – 8.3GB

Car Heist Simulator: Thief Mechanic – 3.4GB

District: Evolution – 3.2GB

The Tale of Bistun – 3.1GB

Ravenswatch – 2.9GB

Need For Race – Street King – 2.2GB

Backrooms Inside the Escape – 2.0GB

Ultimate Rock Climbing Challenge – 1.3GB

Isolation Instinct: Farming, Craft, Survival – 1.1GB

Escape from Nightmare: Horror Tales – 931MB

Ocean Driving: Boat Parking Simulator – 875MB

Strania: The Stella Machina EX – 864MB

Things Too Ugly – 562MB

The Golden Eagle – 545MB

Hunter Simulator: Wild Hunting – 487MB

Cats Visiting Lunar New Year – 213MB

Let’s Aim Ring Toss – 195MB

Save The Doge – 187MB

Superstore – 154MB

Infernitos – 121MB

Cavern Adventurers – 84MB

Sokorobot – 56MB

Vermitron – 48MB

Eggconsole Crimson PC-8801mkIISR – 42MB