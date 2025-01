Quelle que soit l’affinité initiale pour la grande firme qu’elle est aujourd’hui, la maison Nintendo se montre depuis toujours particulièrement talentueuse dans la réalisation de titres emblématiques qui ont marqué, et qui marqueront, les générations actuelles et futures. Avec des personnages attachants, des mondes souvent généreux en couleurs mais aussi en cachettes improbables, le catalogue Nintendo fourmille de références incroyables qui ne peuvent échapper à aucun joueur, et même à toutes celles et ceux qui n’ont jamais touché à une manette de leur vie ! Zelda, mais aussi Mario ou encore Yoshi, font partie de ces emblèmes quasi intouchables… ils ne sont pas les seuls et il semblerait bien qu’un célèbre gorille revienne, pour notre plus grand plaisir, nous faire part de ses multiples facéties sur Nintendo Switch.

Donkey Kong Country Returns est un titre initialement disponible sur Wii depuis 2010. Il n’est pas sans rappeler le très célèbre Donkey Kong Country sorti sur SNES en 1994. Ces deux titres mettent en scène l’emblématique Donkey Kong (DK pour les intimes), accompagné de son acolyte et fort agile Diddy Kong, dans des aventures rocambolesques et hautes en couleurs, avec principalement un déplacement à la verticale. Cette mécanique est assez simple à appréhender et offre de nombreuses facettes de jeu, souvent accessibles, aussi bien pour les adultes que pour les plus jeunes. Mais qu’en est-il de ce retour attendu de DK, annoncé lors du Nintendo Direct de juin 2024 ?

L’appel de la banane

Donkey Kong Country Returns HD s’ouvre sur une charmante cinématique qui permet de poser les bases de son histoire : l’épaisse réserve de bananes a été dérobée par une mystérieuse bande de masques (la tribu Tiki Tak), visiblement possédés et capables d’hypnotiser toutes sortes d’animaux sauvages. Ces malotrus ont bien essayé sur ce cher Donkey Kong mais sans succès… notre gorille préféré ne se laisse pas amadouer au premier regard ! Commence alors une course folle pour tenter de récupérer un maximum de bananes et sauver les animaux malmenés au passage. Vous n’aimez pas trop les bananes… ? Mais que faites-vous donc parmi nous ! Vous en êtes friands ? Aaaaaah… voilà qui est mieux… car vous allez en manger de la banana !

Des bananes, il y en a partout, elles vont même jusqu’à s’immiscer dans les transitions ! Dans la peau de Donkey ou de Diddy, vous allez pouvoir (et devoir) en récolter encore et encore, en solo ou en tandem. Pour y parvenir, la jouabilité du titre est assez simple, bien que nous eussions souvenir d’une très légère plus grande facilité jadis, et notamment sur SNES. Commencerions-nous à vieillir ? Le déplacement s’effectue tout simplement et intuitivement avec le joystick gauche, sauter avec A ou B. La roulade (boutons X ou Y pendant un déplacement) fait bien entendu partie du panel de compétences disponibles, et cela dès le démarrage de la partie. Donkey est aussi apte à frapper du poing sur le sol (boutons X ou Y), ou encore à souffler doucement devant lui (boutons X ou Y une fois couché sur le sol). Les deux acolytes, ensemble, sont capables de planer quelques mètres, grâce au petit hélicoptère de Diddy (Diddy plane aussi très bien tout seul !). Sachez qu’il est parfaitement possible de jouer à deux, chaque joueur s’occupe alors d’un des deux singes. Pour faire apparaître le copain, souvenez-vous : les grosses caisses estampillées DK !

S’il y a bien un autre souvenir qui risque de s’allumer auprès des joueurs de l’époque, c’est bien le déplacement en tonneau ! Nombreux et plutôt efficaces, cette mobilité rapide fait appel à plusieurs types de tonneaux : certains sont automatiques, d’autres sont à manœuvre manuelle, certains sont fixes, d’autres sont mobiles : au joueur de sélectionner le bon moment pour passer d’un contenant à un autre. Petit clin d’œil aux petites têtes de singes trop mignonnes qui ressortent des tonneaux en attendant d’être expédiées !

Revenons à nos bananes. Celles-ci sont dispersées un peu partout dans l’ensemble des niveaux. À l’unité ou en grappe, voire carrément en lot. Les zones bonus, quant à elles, sont clairement des repères de bananes ! Chacune d’entre elles est l’occasion de récolter de nombreux fruits, des vies et quelques jetons… estampillés de bananes bien entendu ! Pour atteindre ces zones extras, ou tout simplement pour parvenir à la fin du niveau, le joueur doit faire preuve d’un sens aiguisé de la plateforme. En effet, certaines zones peuvent s’avérer un peu complexes, et notamment pour les novices ou les plus jeunes (une aide, un super gorille du nom de Super Kong, permet de boucler le niveau quoiqu’il arrive si besoin…). Fort heureusement, le titre n’est pas avare en vies supplémentaires, qu’il est possible d’acquérir après avoir récolté 100 bananes, ou bien simplement en attrapant un ballon rouge. Les vies peuvent aussi être achetées sur le plateau de jeu, auprès de Papi Kong.

Attention tout de même : il est utile de préciser que deux modes de jeu sont disponibles au sein de Donkey Kong Country Returns HD. Le mode classique et le mode moderne se font face. Le choix s’effectue au début de la partie et ne peut plus être modifié par la suite (en revanche, libre à vous d’effectuer plusieurs parties, avec des paramètres distincts), et pour cause… si la version classique permet de retrouver les mêmes conditions de jeu que sur Wii, la version moderne est bien plus permissive avec trois cœurs (au lieu de deux) pour nos petits singes favoris. Dans tous les cas, aucune crainte, il est fort à parier que vous parveniez à collecter plusieurs dizaines de vies sans trop de difficultés…

La planète des Kong

La progression au sein de Donkey Kong Country Returns HD s’effectue depuis un plateau de jeu, avec de multiples pastilles symbolisant les nombreux niveaux disponibles. Le plateau se divise lui-même en différentes zones, permettant ainsi aux joueurs de déambuler dans divers environnements, à commencer par la jungle, puis la plage, etc.

Le plateau de jeu permet de récapituler le nombre de vies disponibles, de bananes, mais aussi de jetons bananes. Ces jetons sont la monnaie d’échange auprès de Papi Kong, qui vous attend bien sagement dans sa cabane. Moyennant une quantité très correcte de jetons bananes, ce dernier vous confiera quelques objets intéressants, y compris des vies ou encore des clefs magiques pour déverrouiller certaines zones de la carte.

Le plateau de jeu met aussi en évidence la présence de boss : si les pastilles sont des niveaux à découvrir, les étoiles sont la porte ouverte aux monstres. À la découverte d’un boss, le premier travail consiste à s’approprier les points forts et les points faibles de ce dernier afin de déceler quand, et surtout comment, le (com)battre. Quelques tentatives (et donc échecs !) sont souvent nécessaires avant de comprendre toutes les mécaniques du monstre… par la suite, un peu de persévérance, et vous devriez (com)battre tout le monde !

Tandem de Kong

Comme évoqué précédemment, il est bien entendu possible de partir à l’aventure à deux joueurs, y compris au beau milieu de la partie. Chaque participant contrôle alors son singe, l’un est Donkey, l’autre Diddy. Le petit à la casquette rouge détient son hélicoptère qui lui permet de planer quelques secondes, bien pratique dans un grand nombre de situations. Fort heureusement, même avec deux manettes, il reste possible pour Diddy de grimper sur le dos de Donkey : certains passages seront ainsi nettement plus simples avec un seul joueur en piste. En effet, malgré un fun indéniable d’une partie en multi, il est souvent plus difficile de jouer à deux, plutôt qu’en solo. La confusion entre les deux singes n’est pas si rare et de nombreux niveaux demandent vitesse et dextérité : pas facile d’être totalement synchrone avec son binôme d’autant plus s’il n’a pas le même niveau de jeu que vous ! En résumé, il risque d’y en avoir souvent un à la traîne… Les vies dégringolent alors (très) rapidement. Heureusement, les niveaux bonus ne sont jamais bien loin et permettent de refaire le plein.

Nostalgie quand tu nous tiens…

Dès les premières secondes de jeu, il nous était parfaitement impossible de rester impassibles face à l’écoute de la musique de Donkey Kong Country Returns HD. Retrouver ces mélodies qui ont déjà résonnées, encore et encore dans nos oreilles jadis, est une véritable petite joie. Les anciens apprécieront tous ces petits détails charmants qui ont fait de cette aventure, une grande aventure… avec ses mélodies, mais aussi ses notes d’humour, ou encore ses moyens de locomotion incroyables. Oui, vous allez apprécier retrouver le petit chariot qui roule à toute vitesse sur des rails tremblants, ou encore ce rhinocéros qui n’hésite pas à embrocher tout ce qui ose se dresser devant lui. Et tant et tant de surprises pour celles et ceux qui découvrent le titre… chaque niveau est une découverte, pour ne pas dire, un petit émerveillement !

Qui dit plaisir de jeu, dit aussi plaisir de collecte ! Et niveau collecte, Donkey Kong Country Returns HD se montre fort généreux ! À commencer par les bananes, mais aussi avec ses nombreux bonus qui parsèment chaque niveau. Ainsi, les joueurs les plus aguerris pourront tenter de trouver les lettres K-O-N-G ou encore les multiples pièces de puzzle dans tous les niveaux… certaines sont très faciles à trouver, pour d’autres, il va falloir vous creuser un peu les méninges ! Nous avons particulièrement apprécié l’usage de l’environnement sous toutes ses formes ainsi que les nombreuses aptitudes de DK. En résumé, soyez ingénieux et multi tâches !

Bien entendu, les nouveaux joueurs seront tous autant séduits par le charme indéniable qui se dégage de Donkey Kong Country Returns HD. Petits et grands seront ravis de cette effervescence constante, avec l’agréable sensation d’être emportés dans une aventure qui ne se repose jamais. Jamais, sauf pendant ses temps de chargement…

Bienvenue sur Switch !

Donkey Kong Country Returns HD se montre fluide dans les niveaux, avec une bonne réactivité des singes dans toutes les actions qu’ils sont aptes à accomplir. En revanche, les temps de chargement avant et après les stages sont un peu longs et finalement, assez fréquents. Les niveaux sont en effet assez complets, mais nous avons malgré tout eu l’impression de souvent poireauter… sans trop comprendre pourquoi. Rappelons que nous parlons d’un jeu Wii désormais sur Switch.

Les graphismes se montrent assez qualitatifs sur Nintendo Switch, bien qu’ils reprennent l’essence du jeu originel. Les couleurs sont vives, les environnements variés embarquent le joueur dans différentes ambiances, avec un effet de profondeur très agréable. Le bestiaire est cohérent avec le milieu côtoyé, et offre la mise en lumière d’une cocasse faune locale qui se montre très revancharde (mais pas toujours très fut-fut) ! Et tout cela, pour notre plus grand bonheur… il faut bien admettre qu’il n’est pas si fréquent de voguer sur un cachalot !

Nous vous l’avons déjà partagé, les musiques nous ont clairement ramenés quelques années en arrière (ou plutôt un paquet d’années en arrière pour celles similaires à la version SNES !). Bruitages et mélodies sont donc de qualité et offrent une parfaite immersion au joueur.

Malgré quelques petits défauts, Donkey Kong Country Returns HD risque bien de réussir une fois encore le challenge Nintendo : réunir avec enthousiasme toute la famille autour d’un titre réussi et plein de charme !

Donkey Kong Country Returns HD est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de 60 euros environ mais aussi en physique.

Le saviez-vous ?

Le titre Donkey Kong Country sur SNES a comblé un très grand nombre de joueurs de l’époque… les critiques étaient alors unanimes : incontournable ! Écoulé à plus de 10 millions d’exemplaires, il ne fait nul doute qu’il reste aujourd’hui présent dans le cœur de nombreux joueurs…