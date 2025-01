GungHo Online Entertainment America a annoncé que la LUNAR Remastered Collection, qui réunit les deux JRPG cultes LUNAR: Silver Star Story Complete et LUNAR 2: Eternal Blue Complete, sera disponible physiquement et numériquement le 18 avril 2025. La collection sortira sur PlayStation 4 (compatible PS5), Xbox One (compatible Xbox Series X|S), Nintendo Switch™ et Steam.

Éditions et prix

Édition numérique : 49,99 $ USD / 49,99 € EUR.

49,99 $ USD / 49,99 € EUR. Édition physique : Amérique du Nord : Disponible exclusivement sur Amazon pour 54,99 $ USD. Un lien d’achat sera bientôt partagé. Europe : Les éditions physiques pour PS4 et Nintendo Switch™ seront distribuées via Clear River Games, au prix de 54,99 € EUR. Suivez @clearrivergames sur les réseaux sociaux pour des mises à jour.



Les éditions physiques incluront des couvertures réversibles, illustrées par Toshiyuki Kubooka, avec deux nouvelles œuvres représentant les deux jeux de la collection.

Modernisation et améliorations

Développée à l’origine par GAME ARTS pour la PlayStation 1, cette remastérisation apporte des améliorations modernes tout en conservant l’essence des jeux d’origine :

Nouvelles voix anglaises .

. Support en écran large .

. Art en haute définition pour les pixels et les animations.

pour les pixels et les animations. Mises à jour QoL (Quality of Life) , incluant des réglages personnalisables pour les combats et les stratégies.

, incluant des réglages personnalisables pour les combats et les stratégies. Deux nouvelles langues de sous-titres : le français et l’allemand, en plus du japonais et de l’anglais.

Caractéristiques principales de la LUNAR Remastered Collection

Combat stratégique au tour par tour : Explorez les mondes magiques de LUNAR: Silver Star Story Complete et LUNAR 2: Eternal Blue Complete à travers des combats où la vitesse, la portée et la position des personnages jouent un rôle clé. Voix et animations captivantes : Plongez dans des combats épiques avec des attaques entièrement doublées en japonais ou en anglais, accompagnées de séquences animées emblématiques. Mode classique ou remastérisé : Alternez entre l’expérience nostalgique des versions PS1 ou les graphismes modernisés avec un support en écran large et des cinématiques en HD. Paramètres de combat améliorés : Accélérez les affrontements d’un simple clic et profitez de nouvelles options stratégiques pour un gameplay plus fluide.

Une invitation au voyage

Avec sa narration romantique et sa bande-son envoûtante, la LUNAR Remastered Collection ravira autant les fans de longue date que les nouveaux joueurs. Ce remaster rend hommage à ces JRPG intemporels tout en mettant en lumière leur influence sur les générations de jeux qui ont suivi.